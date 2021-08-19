Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye Fena Gönderme!

Kaan Yıldırım ile Uraz Kaygılaroğlu Hadise'ye gönderme yaptı!

Hadise ile bir ayrı bir barışık ilişkisini noktalayan Kaan Yıldırım'dan göndermeli yorumlaşmalar!

Hadise ile ilişkisinin kıskançlık nedenleri ile bittiği öne sürelen Kaan Yıldırım'ın Uraz Kaygılaroğlu ile yorumlaşması manidar bulundu.

Kaan Yıldırım'ın Hadise'ye maço tavırlar sergilediği, fotoğraflarına karıştığı iddiası ile ayrılık yaşadıkları magazine yansımıştı. İlk ayrılıklarında Kaan Yıldırım'ın yakın çevresine dertleşirken Hadise'nin durumu fazla abarttığını anlattığı öğrenilmişti.

Kaan Yıldırım ve yakın arkadaşı Uraz Kaygılaroğlu tatilden paylaştıkları fotoğraflara yaptıkları yorumlarla gülümsetti. Kaan Yıldırım ile Uraz Kaygılaroğlu'nun yorumlaşmaları ise manidar bulundu.

Kaan Yıldırım geçtiğimiz günlerde denizden üsttsüz bir fotoğraf paylaşmıştı. Bunun üzerine Ura Kaygılaroğlu, Kaan Yıldırım'ın son paylaştığı güldüğü bir fotoğrafa "Üstün çıplak fotoğraf koydun bişi demedim, bir de üstüne dişlerini göstererek mi gülüyorsun!! hem de bacakların görünürken (!) sanırım ayrılacaz!!" diye yazdı.





Bunun üzerine Kaan Yıldırım'da bu yoruma "Yatakta koltuk altı kıllarını gösteren fotoyu koyarken düşünecektin!! seni uyarmıştım!!" diye yazdı.

Bu yorumlar Kaan Yıldırım ve Hadise'nin kıskançlık kavgalarına bir gönderme olarak yorumlandı. Kaan Yıldırım'ın Hadise'ye maço tavırlar sergilediği, paylaştığı fotoğraflara kadar karıştığı Hadise'nin de bu durumdan artık çok sıkıldığı iddia edilmişti.

Kaynak:İlan365