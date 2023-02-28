Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Süleyman Pampal'dan o il için uyarı! Tehlike yaklaştı

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından 11 şehrimiz etkilenmiş, AFAD'ın verdiği son bilgilere göre hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bin 374 olmuştu. Depremlerden en çok etkilenen şehirlerden olan Hatay'da da acı tabloyla karşı karşıya kalınmıştı. Hatay, geçtiğimiz günlerde de 6.4 büyüklüğünde bir deprem daha yaşamıştı.

5.6'lık korkutan deprem! 15 saniye sürdü...

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Süleyman Pampal, tv100'de katıldığı Eşit Ağırlık programında Hatay ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Hatay'ın dahil olduğu bölge ile ilgili uyarılarda bulunan Pampal, 8'e varan büyüklükte bir depremin beklendiğini söyledi.

Pampal, katıldığı canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"Bana kalırsa acele etmek çok doğru olmaz. Yani gerekli çalışmaları yapıp, her şeyi hazırlayıp, hiç olmazsa bundan sonraki depremlerde bir de şunu söyleyeyim, lütfen atlamamak lazım. Şimdi bu bölgelerde depremzedeler tabi ki evsizler. Bir an önce barınma ihtiyaçları var ama artık buralarda bu türden büyük depremler olmayacak.

'EN KADERSİZ KENTİMİZ HATAY'

Yani Kahramanmaraş'ta, Adıyaman'da, Elbistan'da. Hatay da biraz güneyde tehlike olduğu için Hatay'ı dahil edemiyorum maalesef. Çünkü o fayın güneye doğru Ölü Deniz fayının devamı Suriye, Lübnan ve İsrail'de bu bölgeler de çok yıkıcı bir depremlere gebe. 8'e varan büyüklükler hep yaşanmıştır. Eğer olursa, ki olma ihtimali yüksek. Çünkü oralarda da stres transferiyle tehlike yaklaştı ve büyüdü. Hatay yine etkilenecektir. Burada en kadersiz, en şanssız kentimiz Hatay olmuştur.

'HATAY ÜÇ KEZ ŞAMAR YEDİ, DÖRDÜNCÜSÜNE HAZIR OLMASI GEREKİYOR'

Tarihte de böyledir ama bu depremde de, ilk depremde Kahramanmaraş'ın depremiyle yıkıldı. İkinci depremde yine Kahramanmaraş'ın depremiyle yıkıldı. Üçüncüsü ancak Hatay'ın depremiydi. Antakya fayı kırılarak 6,4'lük depremi doğurdu ve Hatay üç kez şamar yedi. Şimdi dördüncüsüne de hazır olması gerekiyor. O bakımdan belki Hatay'da daha hızlı davranmak gerekli olabilir. Ama diğer yerlerde, Kahramanmaraş, Adıyaman ve diğerlerinde çok acele etmeye gerek yok. Yeter ki doğru işler yapmak için gerekli çalışmaları yapın."

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