Japon ekip, Türkiye'deki en büyük sahra hastanesini Gaziantep'te kurdu

Depremin vurduğu kentte 70 kişilik Japon ekiple kurulan sahra hastanesini ziyaret eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Fay hatları kırılabilir ama iyilik hattı bizi çok hızlı iyileştirecek" dedi.

GÜNCEL 27.02.2023, 19:18
Japon ekip, Türkiye'deki en büyük sahra hastanesini Gaziantep'te kurdu

Cumhuriyet tarihinin en şiddetli depremi 6 Şubat'ta yaşandı.

Kahramanmaraş merkezli depremler, geniş bir coğrafyada hissedildi.

Toplamda 11 ilde etkili olan afet; Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman Kahramanmaraş, Hatay ve Elazığ'da büyük yıkımlara neden oldu.

Devletin tüm imkanları ilk andan itibaren depremzedeler için afet bölgesine seferber edildi.

Tüm kurumlar ihtiyaç malzemelerini vatandaşlara ulaştırırken, bakanlar da görevlendirildikleri kentlerde çalışmaları koordine etti.

Japon ekip, Türkiye'deki en büyük sahra hastanesini Gaziantep'te kurdu

Çok sayıda ülke seferber oldu
Yurdun dört bir yanındaki gönüllüler de harekete geçerek yaraların sarılması için çalışmalara başladı.

Öte yandan deprem bölgesi için uluslararası yardımı da içeren dördüncü seviye alarmın ilan edilmesinin ardından birçok ülkeden arama kurtarma ekipleri gönderildi.

Çalışmalar sona ererken, ülkelerden yapılan yardımlar devam etti.

Türkiye'nin en büyük sahra hastanesi Gaziantep'te
Bunlardan biri de afet bölgelerine kurulan sahra hastaneleri oldu. 

Japonya’dan gelen 70 kişilik sağlık ekibi, yıkımın yaşandığı Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde Türkiye'nin en büyük sahra hastanesini kurdu.

14 hekimin yer aldığı Japonya ekibinde, ameliyat ve yatan hasta hizmeti de veriliyor.

Aynı zamanda Türk doktorlar ile hemşirelerin de yer aldığı hastanede, depremzede ve diğer kişilere tüm sağlık hizmetleri sağlanıyor.

Çalışmaları incelemek adına sahra hastanesini ziyaret eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, burada Japonya’dan gelen heyetin başkanı Başhekim Takeshi İshihara’dan hastane hakkında bilgiler aldı.

Japon ekip, Türkiye'deki en büyük sahra hastanesini Gaziantep'te kurdu

"Teorik çalışma bu büyük felakette çok büyük yol haritası oldu"
Başkan Şahin, burada yaptığı konuşmada, dünya deprem tarihinin en büyük felaketini yaşadıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Biz Japonya ile daha önce dirençli şehir çalışmıştık. Deprem öncesinde, deprem sırasında ve deprem sonrasında ne yapılması lazım bunları konuşmuştuk. Bu teorik çalışma bugün, bu büyük felakette yaraları sarmak için bizlere çok büyük bir yol haritası oldu.

Japon ekip, Türkiye'deki en büyük sahra hastanesini Gaziantep'te kurdu

"Fay hatları kırılabilir ama iyilik hattı bizi çok hızlı iyileştirecek"
Birçok sahra hastanesi gezip bu kadar detaylı ve iyi düşünülmüş bir hastaneyi ilk kez gördüğünü belirten Şahin şu açıklamalarla devam etti:

Bu kadar başarılı bir hastaneyi ilk kez gördüm. Zaten Japon hükümeti de bu kadar büyüğünü burada ilk kez yaptıklarını söylüyorlar. İyiliğin ve merhametin yükseldiği bir dünyada fay hatları kırılabilir ama iyilik hattı merhamet hattı, sevgi hattı bizi çok hızlı iyileştirecek ve birlikte yaraları saracağız. Bu gördüğünüz hastane 5 dönüm kapalı alan. Hastanenin içerisinde bir hastaya lazım olan bütün her şey var. Doğumhanesinden, laboratuvarına, arkamızda büyük bir yoğun bakım ünitesi var.

Japon ekip, Türkiye'deki en büyük sahra hastanesini Gaziantep'te kurdu

Hiçbir tam teşekküllü hastaneye gitmeye ihtiyacı olmadan bütün teknik altyapı var, beşeri sermaye var. Japonya’nın en büyük özelliği uzmanlaşmada, ihtisaslaşmada yetişmiş insan gücüdür. Bütün yetişmiş insan gücüyle bugün buradalar. Yalnızca teknolojileriyle, makineleriyle değil doktorlarıyla ve bu konuda uzmanlaşmış ekibiyle de buradalar.

"Yürekten gelen dayanışma ve beraberliğin duygusuyla yaptık"
Deprem bölgelerini ziyarette bulunan Japon Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki, sahra hastanesinde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Bugün depremden etkilenen Gaziantep ilini iki günlük seyahat grubuyla ziyaret edebildim. Çok büyük hasarları bizzat görebildim. Ama aynı anda artık yeniden yapılanma sürecini de geçilmiş olduğunu da bizzat teyit edebildim. Japonya’da iki hafta sonra yani 11 Mart tarihinde büyük Japonya depreminin 12'inci yıl dönümü olacak. O sırada çok fazla can kaybı yaşanmıştı ve kışın insanlar şiddetli soğuk altında maruz kaldı.

Japon ekip, Türkiye'deki en büyük sahra hastanesini Gaziantep'te kurdu

Şimdi Japonya’da Türkiye’deki çok zor durumlar her gün haber olarak yayına çıkıyor. Japonlar da bizzat bunu izleyerek ne yapabilirim ne yapmalıyım diye düşünüyorlar. Bu sefer yaptığımız hastanemizde yürekten gelen dayanışma ve beraberliğin duygusuyla yapmıştık. Japonya olarak bu şekilde iş birliği ve yardım çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Ensonhaber

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