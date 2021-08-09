İzmir'den Van'a sel desteği

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sel ve yangın bölgeleri için seferber olurken, son iki haftada yangın ve sel bölgelerindeki yurttaşlara dağıtılmak üzere 19’u kamyon olmak üzere 48 araçla buzdolabından yangın tüpüne kadar yardım malzemesi gönderildi. 54 itfaiye eri Muğla ve Antalya’da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Günlük 3 bin kişilik yemek üretme kapasitesine sahip mobil mutfak ise Muğla’da hizmetini sürdürüyor.

GÜNCEL 09.08.2021, 16:49
İzmir'den Van'a sel desteği

İzmir Büyükşehir Belediyesi, son iki hafta içerisinde Artvin’den Muğla’ya kadar Türkiye’ye destek olmak için harekete geçti. Artvin’in Arhavi, Van’ın Başkale ilçesindeki sellerden ve Adana, Muğla, Denizli, Aydın, Antalya’daki yangınlardan etkilenen yurttaşlar için 98 personelle beyaz eşyadan gıdaya, hijyen paketinden giysiye kadar 19’u kamyon 48 araçlık destek gönderdi. Antalya Manavgat, Muğla Marmaris, Bodrum ve Milas yangınlarının söndürülmesi için lojistik destek sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu bölgelere 7 itfaiye arazözü, 4 itfaiye hizmet ve lojistik destek aracı, 25 su tankeri ve 54 itfaiye personeli sevk etti. Yangınların kontrol altına alınması üzerine İzmir İtfaiyesi ekipleri İzmir’e dönmeye başladı.

Van'a sel desteği
İzmir Büyükşehir Belediyesi sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışan Van’a da destek verdi. 350 gıda paketi, diş fırçası, diş macunu, ıslak mendil, sabun ve hijyen malzemelerinden oluşan 600 hijyen kolisi, 500 battaniye, 100 litre dezenfektan, 2 bin 65 paket çocuk bezi ve 50 bin maske bulunan 2 kamyon ve 1 minibüs Van'a yardım taşıdı. Büyükşehir, Van'a yardım için ayrıca 600 litre dezenfektan, 850 çocuk bezi, 400 battaniye, içinde şampuan, diş fırçası, diş macunu, sabun yer alan 500 hijyen kolisi ve 550 gıda kolisinin bulunduğu 2 araç daha gönderdi.

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