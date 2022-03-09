İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 10 Mart Perşembe 2022

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava koşullarından dolayı eğitime ara verildi.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valiliği'nden gelen son dakika açıklamasına göre; 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren İstanbul'da okullarda "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verildi.