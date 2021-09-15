İstanbul'da Cami Yakma Girişiminde mi bulundu?
İstanbul'da vatandaşlar namaz kıldığı esnada cami ateşe verildi. Kadıköy'de yaşanan olayda, camiyi yakma girişiminde bulunduğu belirlenen kişinin ise adın olduğu öğrenildi.
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde camiyi ateşe vermeye çalışan kişi paniğe neden oldu.
Akıllara durgunluk veren olayda, saldırgan içinde insanların bulunduğu bir anda camiyi ateşe verdi.
Vatandaşların son anda fark etmesiyle büyük bir facianın eşiğinden dönüldü.
Yangın, vatandaşlar tarafından büyümeden söndürüldü.
Güvenlik kamerası kayıtlarında, bir kişinin caminin kadınların namaz kıldığı bölümüne girdiği, buradaki şal ve başörtülerini toplayıp ateşe verdikten sonra hızla uzaklaştığı görüldü.
Cami görevlisi Abdullah Sayantürk, "Namaz bitince aşırı dumanı gördük. Yangın tüpleriyle camı kırıp yangını söndürdük. Kameradan gördüğümüz kadarıyla namazdayken bir kadın giriyor ve örtüleri toplayıp yakıyor. Sonra da kaçıyor" şeklinde konuştu.
Polis, camiyi yakmaya çalışan kadının kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.
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