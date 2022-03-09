İstanbul'da bugün okullar tatil mi? 9 Mart Çarşamba 2022

Ülke genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. Milyonlarca öğretmen ve öğrenciler yarın okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor.

İstanbul merkez ve ilçelerde bugün etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların tatil olacağı sorusu akıllarda.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre eğitime 1 gün ara verildi.