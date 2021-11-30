İstanbul Hastanesi'nde yeni gelişme!

Van’da pandemi hastanesi olarak hizmet veren Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi İpekyolu ek binasında 23 Eylül'de bakım ve onarıma girmişti yapılan çalışmalar sonucunda tekrardan hizmete açıldı.

Bir dönem Özel İstanbul Hastanesi olarak faaliyet veren, daha sonra Van İl Sağlık Müdürlüğü’ne devredilen SBÜ Van Eğitim Ve Araştırma Hastanesi İpekyolu Ek Binası’nda tadilat süreci sona erdi.

Bakım ve onarım çalışması ile yeniden revize edilen hastane ilk etapta Fizik tedavi gören hastalara hizmet verecek gelecek hafta ise bir çok polikliniğin açılacağı belirtildi.

Van’da 2016 yılında kayyum atandıktan sonra 6 ay kapalı tutulan Özel İstanbul Hastanesi, olarak bilinen ve daha sonra SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi İpekyolu Ek Binası’na dönüştürülmüştü; Yaklaşık 4 yıldır Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi İpekyolu Ek Binası olarak kullanılan hastan bir ay önce tadilata alındı. Tadilat biten hastane tekrardan faaliyete geçti.

Son dönemde Kovit-19 hastalarına hizmet veren hastane yoğun bakım ve servis bölümlerinde yapılan tadilat sonrası önceki gün tekrardan hizmete girdi.

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