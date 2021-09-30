İŞKUR Van'da Engelli Vatandaşları İstihdam Ediyor

Van’da düzenlenen bir program kapsamında iş veren firmalarla engelli iş arayanlar bir araya geldi.

50'ye yakın engelli katıldı

Van’da, Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) düzenlediği program kapsamında iş arayan engelliler ile işveren firmalar bir araya geldi. İŞKUR İl Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen programa, 6 firmanın insan kaynakları yetkilisi ile 50’ye yakın engelli katıldı. Engelli vatandaşları istihdam etmek amacıyla, düzenlenen programda konuşan İŞKUR İl Müdürü Hidayet Kişi, “Bugün biz iş verenlerimizi ve engelli kardeşlerimizi buraya çağırdık. Engelli istihdam fuarını gerçekleştiriyoruz. İş verenlerle engelli arkadaşlarımız baş başa mülakat yapıyorlar. Her zaman iş verenleri ve engelli kardeşlerimizi bir araya getirip bir istihdam fuarı düzenliyoruz. Bu programlar, hem işverenlerimiz hem de engelliler için faydalı oluyor. 2011 yılında 200’e yakın engelliyi bu şekilde işe yerleştirdik ve hâlâ devam ediyor. Tüm iş vermelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Engelli kardeşlerime de buraya bu zahmeti çekip buraya geldikleri için onlara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye aktardı.

‘İş sahibi olacaklar’

Van’da bir firmanın insan kaynakları yetkilisi olan Ayhan Adıyaman, bu program sayesinde engellilerin iş sahibi olacağını dile getirerek, “İŞKUR’un düzenlemiş olduğu bir engelli organizasyonu var. Bizim gibi iş verenler için de çok güzel bir durum oldu çünkü Van gibi bir yerde engelli kadro açığımız var. Bunu temin edemiyorduk ama İŞKUR’un yapmış olduğu bu organizasyonla engelli kardeşlerimiz iş sahibi olacaklar. Bu bizim için de önemli bir olay. İŞKUR yetkililerine, özellikle danışmanlarına, müdürlerine çok teşekkür ediyoruz. Ben 1.5 senedir Van’dayım ve engelli açığımız vardı. İnşallah bugün bu açık İŞKUR sayesinde son bulacak” dedi.

‘İmkan var’

Oğluyla beraber programa katılan Hatice Arvas, kendilerine böyle bir imkanın sunulmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, “Benim çocuğum yüzde 53 zihinsel engelli. Böyle bir imkan olduğu için çok mutluyum. Evde oturup bize sıkıntı olmasındansa böyle bir imkanın olması, çocuğumun bir yerde kendini görmesi bizim için önemli bir şeydir. Ben çok memnun oldum. İnşallah bir yere yerleşir evladım. Sıkıntımız giderilir en azından. Çok yerinde bir program olmuş. Böyle programlar daha çok olursa mutlu oluruz. Bir anne olarak çok mutluyum” diye konuştu.