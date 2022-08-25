İŞKUR Van'da 573 personel alımı yapacağını duyurdu! İşte başvuru şartları

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki istihdam edilmek üzere İŞKUR Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında Van’ın 13 ilçesinde 573 personel alımı yapılacak.

İŞKUR TYP PERSONEL ALIMINA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Toplum Yararına Programlar afet, salgın, acil durum dönemlerinde ve diğer mücbir sebeplerde kamu hizmetlerinin desteklenmesi yoluyla işsiz kişilerin geçici olarak gelir desteği sebebi ile alınan person

Buna göre başvuru için adaylardan,

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Kuruma kayıtlı olmak,

- 18 yaşını tamamlamış olmak,

- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK’ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,

- Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

- Öğrenci olmamak (açık öğretim öğrencileri hariç).

1. Adım: Adaylar öncelikle https://esube.iskur.gov.tr/ adresine tıklamaları gerekli ve İŞKUR sistemine e-Devlet şifresi ile veya İŞKUR kayıt bilgisi ile sisteme giriş yapınız.

2. Adım: Sonrasında İŞKUR Sistemine Giriş yaptıktan sonra aşağıdaki görselde gördüğünüz alana girmeniz gereklidir.

MEB VAN’DA 573 PERSONEL ALACAK

Şehrivan Gazetesi