İŞKUR memur-işçi ilanına nasıl başvurulur? İŞKUR’a nasıl başvuru yapılır? İŞKUR’a kayıt nasıl yapılır? İŞKUR'a nereden kayıt yapılır?

İşsiz kalıp iş bulmak isteyenler İŞKUR aracılığıyla iş ilanlarına ulaşabiliyorlar. İŞKUR aracılığıyla iş ilanlarına ulaşmak isteyenler için haberimizde İŞKUR’a nasıl başvuru yapılacağına yer verdik. İŞKUR memur-işçi ilanına nasıl başvurulur? İŞKUR’a nasıl başvuru yapılır? İŞKUR’a kayıt nasıl yapılır?

İŞKUR Kaydı Nasıl Yapılır?

İşçi ve personel ilanlarına başvurular İŞKUR internet şubesinde yayınlanıyor. Açılan ilanların süresi vardır ve bu süre içinde başvurulmayan ilanlar siteden kalkacaktır. İŞKUR iş başvuruları birden farklı şekilde yapılabilir. İşte İŞKUIR iş başvurusu yolları;

1- https://esube. iskur.gov.tr üzerinden

2- Alo 170 üzerinden

3- İŞKUR birimine şahsen müracaat ederek yapılır.

İŞKUR internet sitesinden iş başvurusu nasıl yapılır?

İŞKUR'a e-devlet üzerinden ulaşmak mümkün. E-devlete TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapıktan sonra İŞKUR seçeneğine gidip İŞKUR işlemleri yapabilirsiniz. Ancak internet üzerinden İŞKUR ilanlarına başvuruda bulunmak için öncelikle İŞKUR sitesine (https://www.iskur.gov.tr/) girmeniz gerekiyor.

İŞKUR siesinde soll üst köşedeki menüyden internet şubesi adlı seçeneğe tıklayın.

Burda üyeliğiniz yoksa üye ol seçeneğini tıklayın.

Üye olma bölümünde kişisel bilgilerinizi eksiksiz olarak girin.

Daha sonra kendinize bir özgeçmiş oluşturun.

Özgeçmişinizi doldururken, iş arama durumunu “aktif” olarak kayıt etmeniz gerekir.

Hesabınızı aktifleştirmek için cep telefonu ya da e-mail adresinizi girmeniz gerektiğidir. Onay kodu geldikten sonra artık üyeliğiniz aktif demektir.

Üyeliğinizi ve CV oluştumra işini tamaladıktan sonra İŞKUR üzerinden iş arayabilir ve hemen başvuruda bulunabilirsiniz.

İŞKUR nedir?

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR), Türkiye'de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuş, [Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı]'nın ilgili kuruluşu olup, özel hukuk hükümlerine tâbi, tüzel kişiliği haiz, idarî ve malî bakımdan özerk bir kamu kuruluşudur.