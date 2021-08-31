İŞKUR destekleri nelerdir? İşkur Typ nedir kimler başvuru yapabilir?

İŞKUR, bünyesi altında çalışan birçok eğitimler ve kurslar sunan İŞKUR, aynı sırada çalışmak isteyen ancak çalışamayan yurttaşlara da iş bulmakta yardımcı oluyor. Zaman zaman web adresleri üzerinden 5 bin liralık iş ilanlarını açan İŞKUR, geniş maaş oranlarıyla işçi alımı yapıyor.

Günümüzde ise yeni bir program bulunuyor. Herhangi bir işte çalışmayan yurttaşları destekleyebilmek amacı ile TYP ismi verilen programı hayata geçiren İŞKUR, 9 ay boyunca programa kabul edilen işçilere tam tamına 2825 TL ücret verecek. Bu ücret de asgari ücrete denk.

İŞKUR TYP Nedir?

Genel olarak TYP’nin açılımı ‘Toplum Yararına Programlar’ olarak nitelendirilmektedir. İŞKUR bünyesinde işsiz ve iş bulamayan yurttaşlar için kısa süreli çalışma imkanı sağlanmakta. Bu imkanlarının yanında İŞKUR programa seçilen kişilere de her ay asgari ücret yani 2.825 TL ödeme yapmakta.

Yurttaşların hayatlarını devam ettirebilme ve idame ettirebilmelerine olanak sağlamanın yanı sıra kişilerin iş hayatına da adapte olabilmelerini sağlamakta. Bu detaylar sayesinde kişiler hem çalışma alışkanlığı etmekte hem de 9 ay boyunca para kazanabilmekte.

İŞKUR TYP Nerelerde Çalışabilir?

İŞLKUR TYP’lerinin sunduğu çalışma alanlarına bakıldığında oldukça geniş olduğunu söyleyebiliriz. Temel olarak kamu alanlarında görev yapılmaktadır. Bazı örnekler ise şu şekilde:

Sokak, park ve çevre düzenleme / temizleme

Kamuya ait altyapıların yenilenmesi

MEB’e bağlı resmi okullarda görevli olması

Kültürel, tarihi resterasyon projelerinde yer alması

Park, bahçe ve kamu alanlarını ağaçlandırma

Vadi ve dere ıslahı

İŞKUR TYP Başvuru Şartları Neleredir?

İŞKUR TYP Başvuru şartları da birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Hemen hemen 9 ay süresince asgari ücret kazanmak isteyen birçok kişinin uğrak noktası olan İŞKUR, TYP’lere herkesi almamakta. TYP girebilmek için belirli kriterleri karşılamak gerek.Genel olarak İŞKUR TYP Başvuru şartlarını sizlerle paylaşıyoruz;



İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak

18 yaşını tamamen tamamlamış olunması

Herhangi bir yerden emekli / malul aylığı alınmaması

Öğrenci olunmaması gerek

Çalışmayla birlikte elde edilen hane gelirinin 1,5 kat asgari ücreti aşmaması



TYP’de Ne Kadar Çalışılır?

İŞKUR TYP programına dahil olan kişiler hemen hemen 9 ay süresince haftada ortalama 45 saat çalışmaktadırlar. Kendilerine verilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. Bu durumda haftada 5 gün günde 9 saat çalışmaya denk geldiğini hatırlatmakta fayda var. Hafta sonları veya çalışma kurumuna göre hafta içi 2 gün tatil.