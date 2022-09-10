İŞKUR 3.387 temizlik görevlisi alımı yapacak! İşte başvuru şartları! İŞKUR ilanları 2022

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden beklenen temizlik görevlisi alımı devam ediyor. Türkiye'nin farklı illerinde özel sektör ve kamu kurumlarında istihdam edilen personeller, en az ilköğretim mezunu adaylar arasından tercih ediliyor. Yayınlanan ilanlarda kurumların kimliğine göre değişkenlik gösteren başvuru şartları ve tarihleri yer alıyor. An itibari ile yapılan açıklamada 3.387 personel alımı yapılacağı duyuruldu. İşte İŞKUR temizlik görevlisi ilanları...

İŞKUR Temizlik Görevlisi Alımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

İŞKUR üzerinden temizlik görevlisi alım ilanlarına başvuruda bulunabilmek için https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresine giriş yapın "Meslek" yazan kutucuğa "Temizlik Görevlisi" yazın ve ara seçeneğine tıklayın. Karşınıza çıkan ilanlara giriş yapın. Başvuru şartlarını taşımanız halinde "Başvur" butonuna tıklayın ve başvurunuzu gerçekleştirin. İlk defa İŞKUR üzerinden başvuruda bulunanların ise İŞKUR kaydı oluşturmaları gerekiyor. İŞKUR kayıt bölümüne girerek özlük bilgilerinizi doldurun ve akabinde kaydederek giriş yapın

İŞKUR TEMİZLİK GÖREVLİSİ İŞ İLANLARI

İŞKUR GİRİŞ

İŞKUR ÜYELİK İŞLEMİ

Başvuru Şartları Neler?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, En az ilkokul mezunu olmak, Sağlık problemi bulunmamak, Takım çalışmasına yatkın, Kişisel temizliğine önem veren, Tam veya yarı zamanlı çalışmaya uygun, 18 - 40 yaş aralığında.

İŞKUR'a Nasıl Kayıt Yaptırılır?

İş aramanın ilk adımı kayıttır. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların Kurum portalına üye olarak veya şahsen Kurum ünitelerine başvurarak kayıt olmaları zorunludur. Başarılı bir eşleştirme için hem açık iş hem de iş arayan kişi hakkında tam ve doğru bilgilerin bulunması zorunludur. Gerek internet üzerinden gerekse Kurum personeli aracılığı ile kayıt yaptıracak olanların kendileri ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak yansıtmaları uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça önemlidir. Bu nedenle, lütfen kişisel, iletişim, eğitim, meslek ve diğer bilgilerinizi tam ve doğru olarak sisteme giriniz.

Şehrivan