İskender Ertuş, Kılıçdaroğlu ile görüştü

Geçtiğimiz gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve iki yüzü aşkın belediye başkanı Van'a geldi. Van'da kamp yapan milletvekilleri ve belediye başkanları kentte çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Van'ın önde gelen kanaat önderlerinden Şerefhan ve Ertoşi Aşiret Lideri İskender Ertuş, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Üç günlük çalıştay kapsamında ilde çeşitli ziyaretler gerçekleştiren Kılıçdaroğlu ve beraberindeki belediye başkanları, Van'da kanaat önderleriyle bir araya geldi. Şerefhan Aşireti ve Ertoşi Aşireti Lideri Eski Başkale Belediye Başkanı İskender Ertuş da bu kapsamda, Kılıçdaroğlu ve belediye başkanlarıyla görüşerek, kentin sorun ve sıkıntılarıyla ilgili bir dosya sundu.

Başkale İlçesini ziyaret eden Belediye Başkanları İstanbul Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, İzmir Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Çanakkale Kepez Belediye Başkanı Birol Aslan, İzmir Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Eskişehir'den Ahmet Ataç, Ardahan Damal Belediye Başkanı Ergin Önal, Şerefhan Aşireti ve Ertoşi Aşireti Lideri Eski Başkale Belediye Başkanı İskender Ertuş ile bir araya geldi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İskender Ertuş, "Genel Başkanımız bu çalıştay ile Van'a ve bölgemize ne kadar önem verdiğini göstermiş oldu. Van artık sahipsiz değil. İnanıyoruz ki, bundan sonra yapılacak olan ilk seçimde CHP Van'da Milletvekili de çıkaracak, Belediye Başkanı da çıkaracak. Bu toplantıyı Van'a layık gören genel başkanımıza çok teşekkür eder, şükranlarımı sunarım. Çünkü Türkiye'de işsizlik had safhada. Ekonomi yerlerde, enflasyon almış başını gidiyor. Esnaf perişan, çiftçi perişan. İş İnsanları kaygılı. Kimse önünü göremiyor" dedi.

CHP Belediye Başkanları, İskender Ertuş ve İlçe Başkanı Aykut Parlak ile birlikte İlçe esnaflarını ziyaret ettiler.

İskender Ertuş, İlçesini ziyaret eden Belediye Başkanlarına günün anısına plaket takdim etti. Belediye başkanlarını evinde ağırlayan Ertuş, konukları ile yakından ilgilendi.

İskender Ertuş'un misafirperverliğine hayran kalan konukları kendisine ayrı ayrı teşekkür ettiler.

Van Bölge Gazetesi