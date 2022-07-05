İş yerinde ve konutta kira artış oranı ne oldu?

11 Haziran’da yürürlüğe giren düzenleme kapsamında konut kiralarına 1 Temmuz 2023’e kadar bir önceki kira bedelinin yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme şartı getirildi.

GÜNCEL 05.07.2022, 13:04
İş yerinde ve konutta kira artış oranı ne oldu?

Düzenlemeye göre, bu oranları geçecek şekilde yapılan sözleşmeler, fazla miktar yönünden geçersiz sayılacak.

12 AYLIK ORTALAMA

Söz konusu düzenleme, yalnızca konut kiralarını kapsıyor. Düzenlemenin dar gelirli kesimi korumak, ev sahibinin baskısı altında kalmamasını sağlamak amacıyla yapıldığı açıklanmıştı.

Yani işyeri kiralarında bu sabit orana göre zam yapılması zorunlu değil. İşyerlerinde Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) 12 aylık ortalamasına göre kira artışı yapılmaya devam edilecek. Dün açıklanan veri, yüzde 44.54 oldu. Bu oran, yasal olarak üst sınır. İşyerlerinde yüzde 44.54’ten fazla zam talep edilemeyecek.

TÜFE DÜŞERSE NE OLACAK?

Konutta düzenlemenin geçerli olduğu 1 yıl içinde 12 aylık TÜFE değişim oranı yüzde 25’in altında kalırsa, değişim oranı geçerli olacak. Örneğin, 1 yıl içinde 12 aylık TÜFE yüzde 20’ye ya da yüzde 15’e inerse, o ay yüzde 25 değil yüzde 20 ya da yüzde 15 oranı üzerinden zam yapılacak.

Posta'da yer alan habere göre, bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanacak. 2 Temmuz 2023 itibarıyla kira artışı yine 12 aylık ortalama enflasyon (TÜFE) üzerinden yapılacak.

süperhaber

Yorumlar (0)
24
az bulutlu
Namaz Vakti 05 Temmuz 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22