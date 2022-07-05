İş yerinde ve konutta kira artış oranı ne oldu?

Düzenlemeye göre, bu oranları geçecek şekilde yapılan sözleşmeler, fazla miktar yönünden geçersiz sayılacak.

12 AYLIK ORTALAMA

Söz konusu düzenleme, yalnızca konut kiralarını kapsıyor. Düzenlemenin dar gelirli kesimi korumak, ev sahibinin baskısı altında kalmamasını sağlamak amacıyla yapıldığı açıklanmıştı.

Yani işyeri kiralarında bu sabit orana göre zam yapılması zorunlu değil. İşyerlerinde Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) 12 aylık ortalamasına göre kira artışı yapılmaya devam edilecek. Dün açıklanan veri, yüzde 44.54 oldu. Bu oran, yasal olarak üst sınır. İşyerlerinde yüzde 44.54’ten fazla zam talep edilemeyecek.

TÜFE DÜŞERSE NE OLACAK?

Konutta düzenlemenin geçerli olduğu 1 yıl içinde 12 aylık TÜFE değişim oranı yüzde 25’in altında kalırsa, değişim oranı geçerli olacak. Örneğin, 1 yıl içinde 12 aylık TÜFE yüzde 20’ye ya da yüzde 15’e inerse, o ay yüzde 25 değil yüzde 20 ya da yüzde 15 oranı üzerinden zam yapılacak.

Posta'da yer alan habere göre, bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanacak. 2 Temmuz 2023 itibarıyla kira artışı yine 12 aylık ortalama enflasyon (TÜFE) üzerinden yapılacak.

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