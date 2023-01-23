İş İnsanı Fariz Borazan'ın Acı Günü
Kamu Müteahhitleri ve İş İnsanları Derneği Genel Başkan Yardımcısı, Vanlı iş insanı Fariz Borazan'ın acı günü.
Kamu Müteahhitleri ve İş İnsanları Derneği Genel Başkan Yardımcısı, Vanlı iş insanı Fariz Borazan'ın amansız bir hastalığa yakalanan ve bir süredir tedavi gören 55 yaşındaki kardeşi Tahir Borazan vefat etti.
WanHaber olarak merhua Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve takınlarına baş sağlığı dileriz.
Not: Aile taziyeleri Et Balık Camii Taziye Evinde kabul edecek.
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