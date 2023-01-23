İş İnsanı Fariz Borazan'ın Acı Günü

Kamu Müteahhitleri ve İş İnsanları Derneği Genel Başkan Yardımcısı, Vanlı iş insanı Fariz Borazan'ın acı günü.

GÜNCEL 23.01.2023, 11:48 23.01.2023, 14:16
İş İnsanı Fariz Borazan'ın Acı Günü

Kamu Müteahhitleri ve İş İnsanları Derneği Genel Başkan Yardımcısı, Vanlı iş insanı Fariz Borazan'ın amansız bir hastalığa yakalanan ve bir süredir tedavi gören 55 yaşındaki kardeşi Tahir Borazan vefat etti.

WanHaber olarak merhua Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve takınlarına baş sağlığı dileriz.

Not: Aile taziyeleri Et Balık Camii Taziye Evinde kabul edecek. 

#Fariz Borazan
Yorumlar (1)
Muhsin KIVANÇ 4 saat önce
Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun.
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