İş arayana müjde! Bin 200 kişi alınacak bakanlık detayları duyurdu
Tarım ve Orman Bakanlığı, bakanlık bünyesinde istihdam edilecek bin 200 kişilik sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Yapılan yeni açıklamada detaylar belli oldu.
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bakanlık bünyesine bin 200 sözleşmeli personel alınacak.
Bin 200 personel ilanı için adaylar tarafından yapılacak tercihler, ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) Başkanlığınca 16-20 Aralık tarihlerinde kabul edilecek.
İstihdam edilecek bin 200 sözleşmeli personelin unvan ve sayıları şu şekilde:
304 büro personeli
267 koruma ve güvenlik görevlisi
201 temizlik görevlisi
167 ziraat mühendisi
107 veteriner hekim
68 şoför
48 orman muhafaza memuru
14 gıda mühendisi
7 harita mühendisi
7 avukat
4 su ürünleri mühendisi
3 kimyager
1'er balıkçılık teknolojisi mühendisi, ziraat teknisyeni ve sağlık teknikeri.
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