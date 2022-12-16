İş arayana müjde! Bin 200 kişi alınacak bakanlık detayları duyurdu

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bakanlık bünyesine bin 200 sözleşmeli personel alınacak.

Bin 200 personel ilanı için adaylar tarafından yapılacak tercihler, ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) Başkanlığınca 16-20 Aralık tarihlerinde kabul edilecek.

İstihdam edilecek bin 200 sözleşmeli personelin unvan ve sayıları şu şekilde:

304 büro personeli

267 koruma ve güvenlik görevlisi

201 temizlik görevlisi

167 ziraat mühendisi

107 veteriner hekim

68 şoför

48 orman muhafaza memuru

14 gıda mühendisi

7 harita mühendisi

7 avukat

4 su ürünleri mühendisi

3 kimyager

1'er balıkçılık teknolojisi mühendisi, ziraat teknisyeni ve sağlık teknikeri.

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