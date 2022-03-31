İranlılar Van'da ne dağıtıyor?

Van'da yaşayan Burak Anlayış isimli vatandaş, İranlıların kent genelinde İncil ve ezidilikle ilgili bazı kitapları dağıttıklarını iddia etti. WanHaber'e sosyal medya üzerinden ulaşan Burak Anlayış isimli vatandaş, bir esnaf ziyaretinde bu kitaplara denk geldiğini belirterek yetkililerin acilen konuya müdahil olmalarını istedi.

Sosyal medya hesabı üzerinden; "Bugun bi esnaf abimizin iş yerindeyim, elemanı bana bunları getirip abi iranlılar gelip bize bunları dağıttı dedi! Kırmızı kitaplar İncil, diğer kitaplar da ezidilik ve kendi dinleriyle alakalı dünya varoluşu hakkında bilgiler içeriyor. Daha çözemediğim bi sürü yazı ve kitap. Nasıl böyle bişey oluyor? Bu durumdan kimin nasıl haberi olmuyor? Bunların sade turist olmadıkları belli." paylaşımında bulunan Burak Anlayış isimli vatandaş, kitabı dağıtanların sade turist olmadığını iddia etti.