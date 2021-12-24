İranlılar bugünden itibaren 15 gün Van’a gelemeyecek!
İran devletinin almış olduğu tek taraflı karar ile, İran ile Türkiye arasındaki sınır kapıları 24 Aralık 2021 tarihinden itibaren 15 gün kapalı olacak.
İran devletinin almış olduğu tek taraflı karar ile, İran ile Türkiye arasındaki sınır kapıları 24 Aralık 2021 tarihinden itibaren 15 gün kapalı olacak. İran’da ikamet izni olanlar, öğrenim vizesi olanlar, giriş vizesi olanlar, iş izni olanlar, sağlık vizesi olanlar, pasaport ve göç polisi tarafından pasaportuna çıkış damgası vurulanlar Türkiye’ye geçiş yapabilecek.
Fatma Polatcan / WanHaber.com Özel
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