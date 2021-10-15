İran’a kültür turları başladı

Pandemi nedeniyle yaklaşık 2 yıldır kapalı bulunan Türkiye-İran arasındaki Kapıköy, Esendere ve Gürbulak sınır kapıları, iki ülke heyetlerinin gerçekleştirdikleri toplantı ardından geçtiğimiz günlerde açıldı.

Türkiye-İran Parlamentoları Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, toplantıda alınan kararı, “sınır kapıları bir daha kapanmamak üzere açıldı” şeklinde duyurdu.

SEKTÖRDE HAREKETLENME BAŞLADI

Alınan bu karar ve yapılan olumlu açıklamalar turizm sektöründe faaliyet yürüten acenteleri harekete geçirdi.

Batı ve bölge illerinden gelen turistlerle Van, Doğubeyazıt ve Yüksekova üzerinden İran’a yönelik kültür turları hız kazandı.

AYANIS TUR’DAN KÜLTÜR TURLARI

Van’ın önemli tur operatörlerinden biri olan Ayanıs Tur da, sınır kapılarının açılmasıyla birlikte İran’a tur başlatan acentelerden biri oldu.

Ayanıs Tur, İran’ın önemli turistik kentlerine yönelik biri 23-30 Ekim, biri de 29-31 Ekim arasında olan turlar başlatma kararı aldı.

Turlarla ilgili bilgi veren Ayanıs Tur sahibi Abdullah Tunçdemir, 23-30 Ekim tarihleri arasında Tahran, Şiraz, Yezd ve İsfahan’a 8 günlük, Tebriz Urmiye, Hoy ve Salmas kentlerine yönelik de 29-31 Ekim tarihleri arasında 3 günlük kültür turu düzenleyeceklerini söyledi.

“KÜLTÜR TURLARINDA HAREKETLENME BAŞLADI”

Sınır kapılarının açılması kararının iki ülke arasındaki kültür turlarına canlılık kattığını belirten Tunçdemir, “Kapıların açılmasıyla birlikte sektörde hareketlilik de başladı. Biz de İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Mardin, Diyarbakır, Malatya gibi farklı illerden gelen turistleri tarihi ve doğal yapısı ile zengin olan İran’a götürüyoruz. Tarihi turistik yerleri geziyorlar, alışverişlerini yapıyorlar. Hem oradaki esnaf hem turizm sektörü fayda görüyor.” dedi.

“GELENLER VAN’I DA GEZİYOR”

İran’a seyahat için gelenlerin aynı zamanda Van’ı da gezdiğini ifade eden Tunçdemir, “Tabi gelen turistler aynı zamanda Van’ı da geziyorlar. İran’a gitmeden bir gün önce, İran’dan döndükten bir gün sonra da Van’ı da geziyorlar. Buradaki esnaf da bu geziden faydalanıyor. Bu turlarımız iki ülke ekonomisi ve turizmi için önemli bir katkıdır.” diye konuştu.

“SINIR KAPILARI KAPANMASIN”

Sınır kapılarının bir daha kapanmayacağı yönündeki açıklamalara dikkat çeken Tunçdemir, şunları kaydetti:

“Bizim de dileğimiz o ki sınır kapıları bir daha kapanmasın. Uzun süredir sınır kapıları kapalıydı, açılması büyük bir rahatlama getirdi. Hem sosyal hem ekonomik hem de turizm yönünden… Bir hareketlenme oldu, daha da iyi olacağını bekliyoruz.”

kaynak:prestijgazetesi