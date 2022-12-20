İpekyolu'ndaki şarj istasyonları beğeni topladı

Güneş enerjisiyle vatandaşlara ücretsiz şarj imkanı sunan istasyon, aynı zamanda ücretsiz wifi olarak da hizmet veriyor. Gençlerin ve öğrencilerin yoğun olarak kullandıkları istasyonlar, ilçedeki diğer parklarda da hayata geçiriliyor.

Konuyla ilgili WanHaber'e konuşan vatandaşlar, "Özellikle uzun yoldan geldiğimizde parkta dinlenirken şarjımızı da doldurma imkanımızın olması bizler için çok iyi oldu.

Aynı şekilde ücretsiz internet hizmeti de parkta vakit geçirdiğimiz zaman güzel oluyor. Bu hizmetler bizim hayatımızı kolaylaştırıyor. Belediyemize bu hizmetinden dolayı teşekkür ederiz" dedi.

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