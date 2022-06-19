İpekyolu'ndaki bariyerler kaldırıldı

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'ın geçtiğimiz kış aylarında kaldırılmasını istediği ve hava muhalefeti nedeniyle kaldırılamayan beton bariyerler yaz ayının gelmesiyle birlikte kaldırıldı.

Sabah erken saatlerden itibaren belediye önüne gelen iş makinaları beton bariyleri kaldırdı.

Beton bariyerler yerini modern ferforjelere bırakırken vatandaşlar ise İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'a teşekkür etti.