İpekyolu'nda İhsan Emre Aydın Dönemi Başlıyor!
İpekyolu Kaymakamlığı ve Belediye Başkan Vekilliği görevine İhsan Emre Aydın getirildi.
WanHaber.com - ÖZEL
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Kararname ile 624 mülki idare amirinin yeri değişti.
İPEKYOLU'NA AYDIN ATANDI
Kurtalan Kaymakamı, Kurtalan Belediye Başkan Vekilliği ve Gökçebağ Belediye Başkan Vekilliği görevinde bulunan İhsan Emre Aydın, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekilliği görevine atandı. Aslen Kırşehir'li olan Aydın'ın önümüzdeki günlerde Van'daki görevine başlaması bekleniyor.
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