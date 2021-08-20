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İpekyolu'nda İhsan Emre Aydın Dönemi Başlıyor!

İpekyolu Kaymakamlığı ve Belediye Başkan Vekilliği görevine İhsan Emre Aydın getirildi.

GÜNCEL 20.08.2021, 08:36
İpekyolu'nda İhsan Emre Aydın Dönemi Başlıyor!

WanHaber.com - ÖZEL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Kararname ile 624 mülki idare amirinin yeri değişti.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan, hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 624 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. ve 3. maddeleri gereğince yapıldı.

İPEKYOLU'NA AYDIN ATANDI

Kurtalan Kaymakamı, Kurtalan Belediye Başkan Vekilliği ve Gökçebağ Belediye Başkan Vekilliği görevinde bulunan İhsan Emre Aydın, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekilliği görevine atandı. Aslen Kırşehir'li olan Aydın'ın önümüzdeki günlerde Van'daki görevine başlaması bekleniyor.

#İhsan Emre Aydın
Yorumlar (3)
sinar c 1 gün önce
yazık olmuş sinan beyin emeği çok fazla
Cevapla Beğendim (12) Beğenmedim (18)
Devran döner 1 gün önce
Hayırlı uğurlu olsun inşAllah. Bu defa inşAllah karar değişmez.
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sinan asln 1 gün önce
Sinan ASLAN nereye gitti peki onunla ilgili haber yok
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