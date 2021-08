İpekyolu'na 15 yeni park

Korona virüs salgını sürecinde de hizmetlerine hız kesmeden devam eden İpekyolu Belediyesi, bu yıl ilçeye 15 yeni park kazandırarak, mevcut park sayısını 48’den 63'e çıkarıyor. İlçedeki 170 bin metrekare olan yeşil alan da yeni yapılacak 40 bin metrekarelik yeni alanla birlikte 210 bin metrekareye çıkarılacak. Mevcut parkların yanında ilçeye yeni parklar kazandırma çalışmalarına hız katan İpekyolu Belediyesi, ilk etapta 15 parkın yapımını başlattı. Vatandaşların gezip dinlenebilecekleri, çocukların oyun oynayarak deşarj olacakları park ve yeşil alan miktarını arttırmada kararlı olduklarını belirten İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, park yapımlarının hızlandırılarak, bir an önce tamamlanması talimatını verdi. Başkan Vekili Aslan, “Vatandaşlarımızın yaşam alanlarını genişletme amaçlı park ve yeşil alan miktarımızı arttırma çalışmalarımız sürüyor. İmar planında yeşil alan olarak gördüğümüz her yere park yapma kararlılığındayız. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz ekipleri şu an 15 yeni parkın yapımını sürdürüyor. Pek çok yeni konsept donatıyı yapısında bulunduracak parklarımızı inşallah en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunma hedefindeyiz” dedi.

Yapımları devam eden yeni parklarda, pek çok yeni özelliğin bir arada bulunacağını belirten Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, parkların bir an önce bitirilmesi için çalışmalarına hız kattıklarını belirttiler. Halilağa, Selimbey, Buzhane, Hatuniye, Cevdetpaşa ve Hafıziye mahallelerinde yapılacak parklarla ilçeye 40 bin metrekare yeşil alan kazandırılması hedefleniyor. İçeriklerinde çocuk oyun alanları, koşu yolu, dış mekan spor aletleri, spor sahaları, engelsiz oyun aletleri ve dinlenme alanlarının yer alacağı park yapımlarının bunlarla sınırlı tutulmayacağı bildirildi.