İpekyolu'na 15 yeni park

Van’ın İpekyolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, daha yeşil ve yaşanabilir bir İpekyolu için ilçe genelinde modern ve estetik 15 yeni parkın yapım çalışmalarını sürdürüyor.

GÜNCEL 04.08.2021, 18:17 04.08.2021, 18:21
İpekyolu'na 15 yeni park

Korona virüs salgını sürecinde de hizmetlerine hız kesmeden devam eden İpekyolu Belediyesi, bu yıl ilçeye 15 yeni park kazandırarak, mevcut park sayısını 48’den 63'e çıkarıyor. İlçedeki 170 bin metrekare olan yeşil alan da yeni yapılacak 40 bin metrekarelik yeni alanla birlikte 210 bin metrekareye çıkarılacak. Mevcut parkların yanında ilçeye yeni parklar kazandırma çalışmalarına hız katan İpekyolu Belediyesi, ilk etapta 15 parkın yapımını başlattı. Vatandaşların gezip dinlenebilecekleri, çocukların oyun oynayarak deşarj olacakları park ve yeşil alan miktarını arttırmada kararlı olduklarını belirten İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, park yapımlarının hızlandırılarak, bir an önce tamamlanması talimatını verdi. Başkan Vekili Aslan, “Vatandaşlarımızın yaşam alanlarını genişletme amaçlı park ve yeşil alan miktarımızı arttırma çalışmalarımız sürüyor. İmar planında yeşil alan olarak gördüğümüz her yere park yapma kararlılığındayız. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz ekipleri şu an 15 yeni parkın yapımını sürdürüyor. Pek çok yeni konsept donatıyı yapısında bulunduracak parklarımızı inşallah en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunma hedefindeyiz” dedi.

Yapımları devam eden yeni parklarda, pek çok yeni özelliğin bir arada bulunacağını belirten Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, parkların bir an önce bitirilmesi için çalışmalarına hız kattıklarını belirttiler. Halilağa, Selimbey, Buzhane, Hatuniye, Cevdetpaşa ve Hafıziye mahallelerinde yapılacak parklarla ilçeye 40 bin metrekare yeşil alan kazandırılması hedefleniyor. İçeriklerinde çocuk oyun alanları, koşu yolu, dış mekan spor aletleri, spor sahaları, engelsiz oyun aletleri ve dinlenme alanlarının yer alacağı park yapımlarının bunlarla sınırlı tutulmayacağı bildirildi.

#ipekyolu belediyesi
Yorumlar (10)
Mustafa 1 gün önce
Yoğun betonlaşma döneminde en çok ihtiyaç duyulan hizmetlerden biridir park ve yeşil alanlar. Saolsun İpekyolu Belediyesi de 15 yeni parkla bu konuya olan hassasiyetini göstermiştir. Aynı hassasiyeti diğer belediyelerimizden de bekliyoruz.
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altair 1 gün önce
öncekiler köpeklere mekan olmuş çimler ağaçlar bakımsız kuruyor pislik içinde yapmak kadar korumak da lazım
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Yemyeşil bir Van 1 gün önce
Vanımızın park sayısı çok az. Yeşil alan miktarı çok az. Kişi başına düşen park ve yeşil alan miktarı standartların bile çok altında. Şehir geniş bir alana yayılmış. Oldukça kalabalık bir şehir ve çocuk- genç nüfus oranı yüksek. Haliyle Edremit, Tuşba ve İpekyolu'nun otuzdan fazla mahallesine yeni yeni parklar yapmamız şart. Her biri 5-10 dönümden aşağı olmayan 35-40 tane yeni parkı üç merkez ilçeye kazandırmak için kolları sıvamamızda fayda var. Bir de Edremit ilçe girişinden havaalanına kadar sahil bandı ve yeşil alanlar yapılması, yine havaalanından üniversiteye kadar kıyılara sahil bandı ve yeşil alanlar yapılması acil birer ihtiyaçtır. Yine her üç ilçemizde her biri yüzlerce dönümlük üç adet millet bahçesi yapılmasında yarar var. Toprakkale Tepesinin de çepeçevre park ve yeşil alan haline getirilmesi, Edremit yamaçlarının ve Bostaniçi Toki civarında Erek Dağı eteklerinin ağaçlandırılmasında fayda var. Şehir içindeki mevcut parklarda da bakım, ilgi, sulama, yeşillendirme aksamamalı. Örneğin Sebze Haline inen Kışla Caddesi ve Sebze Hali civarı gibi birçok nokta sararıp kurumuş. Her kuruma, hepimize yeşil mahalleler, yeşil semtlar, yeşil bir Van ve yeşil bir ülke için üzerimize görevler düşüyor.
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Sulama ve ilgi 1 gün önce
Birçok parkta dikilen çam ve diğer türlerdeki nice fidanın yetersiz sulama ve ilgislik nedeniyle kuruduğunu görmek üzüntü verici. Parklardaki bütün fidanlara ve ağaçlara, kaldırım ve refüjlerdeki fidan ve ağaçlara, sahil şeridindeki bütün fidan ve ağaçlara bu gözle tek tek dikkatli bakılır ve kontrol edilirse bu üzüntü verici durum görülecektir. Ülkemiz yanan veya yakılan bu ormanların acısını yaşarken hiç olmazsa bu fidan ve ağaçları koruyalım.
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Mücahit 1 gün önce
Belediye işini yapıyor.
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Sefik 19 saat önce
Van İpekyolu millet bahçesi toprakale arasında teleferik yapilsin
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Usta 1 gün önce
karşıyaka mahallesi gazi osman caddesi tınne filmine döndü buraya bakan bir yetkili yok mahellede değil park yol bile yok Allah rızası için bir bakın şu mahalleye
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Berat 1 gün önce
Karşıyakaya neden yapmıyorlar
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