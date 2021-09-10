İpekyolu Kaymakamı Aydın, göreve başladı

Yapılan atamayla Van'daki görev süresini tamamlayan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan Kayseri Develi Kaymakamlığı'na atanırken, yerine Kurtalan Kaymakamı, Kurtalan ve Gökçebağ Belediye Başkan Vekilliği görevinde bulunan İhsan Emre Aydın getirilmişti.

İlçede yaptığı çalışmalarla halkın gönlünü kazanan İpekyolu Kaymakamı ve İpekyolu Belediyesi Sinan Aslan, Van'a veda ederken, yerine atanan Kurtalan Kaymakamı, Kurtalan ve Gökçebağ Belediye Başkan Vekilliği görevinde bulunan İhsan Emre Aydın, Van'daki görevine başladı.

İHSAN EMRE AYDIN'IN ÖZGEÇMİŞİ

İhsan Emre Aydın, 1982 yılında Kırşehir'de doğdu. İlkokulu Kazım Orbay İlköğretim Okulu, orta öğrenimini Akdere Ortaokulu ve Başkent Lisesi olmak üzere Ankara'da tamamladı. 3713 sayılı Terörle Mücadele kanunu Ek madde 1 kapsamında şehit kardeşi olarak İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü emrine ataması yapıldı. 2003 yılında Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Daha sonra Maliye Bakanlığı'nda Vergi Denetmeni olarak görev yaptı.

2010 yılında Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Çanakkale Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Kaymakam Refikliği stajını Muğla Ortaca ilçesinde, teftiş stajını ise Uşak İlinde yaptı.

Sırasıyla Edirne İpsala ilçesi, Kırklareli Demirköy ilçesi ve Konya Emirgazi ilçesi Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. Konsolosluk stajını Londra Başkonsolosluğunda yerine getirdi. Yurtdışı eğitimini İngiltere'de Sussex Üniversitesinde tamamladı. 99. Dönem Kaymakamlık kursunu üstün başarı ile tamamlayarak İçişleri Bakanlığının 02.09.2014 tarihli kararnamesi ile Adana Feke ilçesine atandı.

Kaymakam İhsan Emre Aydın son olarak Siirt'in Kurtalan ilçesinde Kaymakamlık görevi yaptı. Aydın, 20.08.2021 tarihli resmi gazete kararıyla Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili olarak atandı. Kaymakam Aydın iyi derecede İngilizce bilmektedir.