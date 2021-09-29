İpekyolu Belediyesinden illüzyon gösterisi
Van’ın İpekyolu Belediyesi, çocukların başarılı yönlerini eğlenerek ortaya çıkarmak ve hayal dünyalarının gelişimine katkı sunmak amacıyla illüzyon gösterisi düzenledi.
İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Sarmac ve Köşebaşı okullarında eğitim gören çocuklara yönelik illüzyon gösterisi düzenledi. Gösteriden önce illüzyonluğun sihirbazlıkla ilgili olmadığı hakkında bilgiler verildi. Yaklaşık iki saat süren ve çeşitli oyunların sergilendiği etkinlikte çocuklar oldukça neşeli zaman geçirdi. Gösteride zaman zaman eğitmen ve çocukları da oyunun içine katarak izleyicilerin eğlenmeleri sağlanırken, illüzyon gösterisi tam not aldı.
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