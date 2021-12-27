İpekyolu Belediyesi’nde kura sonuçları belli oldu!

İpekyolu Belediyesi personel alımı. İpekyolu Belediyesi personel alımı 2021. 2022 İpekyolu belediyesi personel alımı. İpekyolu Belediyesi kura sonuçları. İpekyolu Belediyesi bünyesinde istihdam edilmek üzere alınacak 45 personel için mülakata çağırılacak 180 kişinin isim listesi noter huzurunda yapılan canlı kura çekimi ile belirlendi.

GÜNCEL 27.12.2021, 15:38
İpekyolu Belediyesi’nde kura sonuçları belli oldu!

Van‘ın İpekyolu Belediyesi bünyesinde istihdam edilmek üzere işe alınacak 45 personel için kuralar çekildi. Toplamda bin 94 kişinin başvurduğu işe ilişkin mülakata çağrılacak olan 180 kişinin isim listesi belli oldu. 

mülakata çağırılacak 180 kişinin isim listesi belirlendi. İpekyolu Belediyesi tarafından yapılan açıkalama bin 94 kişi arasından kura ile belirlenen 180 kişinin uygulama sınavına çağıralacağı belirtildi.

Mülakat tarihinin yeri ve zamanı ise henüz netleşmedi.

KURADA İSMİ ÇIKAN KİŞİLER:

1- Yoldaş Özdemir
2- Hakan Zeyrek
3- Ogün Tacir
4- Bünyamin Özhan
5- Zeynel Abidin Altındaş
6- Necdet Çağlan
7- Murat Siyahtaş
8-Bahattin Şüt
9- Veysel Orpak
10- Mahsun Bayhan
11- Tefik Aydındağ
12- Emrah Eraygen
13- Cezmi Nili
14- Emrah Pülat
15- Emin Güven
16- İlyas Pülat
17- Umut Dost
18- Fatih Gencer
19- Mehmet İzci
20- İlhan İşik
21- Mesut Kasap
22- Ali İhsan Aydın
23- Davut Öner
24- Servet Uçum
25- Rıdvan Ayhan
26- Ramazan Akbaş
27- İbrahim Teke
28- Turgut Maral
29- Bedri Demir
30- Hamit Akbaş
31- Müslüm Yüzkat
32- Mithat Begiç
33- İsmail Dayan
34- İbrahim Ersöz
35- Levent Varlı
36- İbrahim Kaya
37- Seyithan Yıldız
38- Ayhan Bağuç
39- Cihat Tay
40- Salih Güven
41- Sedat Öztürk
42- Malik Faydalı
43- Şükrü Dayan
44- Cihan Aydın
45- Adem Açgöz
46- Alim Kaçar
47- Fırat Şahin
48- Turhan Ateş
49- Furkan Ateş
50- Metin Kolak
51- Mehmet Okan
52- Ahmet Fidan
53- Serkan Erdemir
54- Memduh İşbilir
55- Ahmet Öveanar
56- Ergin Arslan
57- Zeki Tekin
58- Cevat Diler
59- Kemal Kaval
60- Suat Kulat
61- Alperen Talay
62- Fahrettin Gürbüzkol
63- Ayhan Alban
64- Orhan Gençer
65- Kemal Şahin
66- İsmail Demir
67- Önder Öner
68- Fırat Kaval
69- Gıyasettin Umur
70- Sedrettin Talur
71- Osman Atay
72- Sami Teker
73- Seyfullah Erçağlar
74- Volkan Budak
75- Tayyar Biçer
76- Nedim Turgay
77- Muhittin Karabulak
78- Adem Özşener
79- Burhan Çarur
80- Mehmet Bayram
81- Bülent Yalçıntaş
82- Emrah Kesgin
83- Emrah Aktaş
84- Turgut Zorlu
85- Yunus Yıldız
86- Ahmet Polat
87- Turan Varhan
88- Ferhat Akbal
89- Mirza Dayan
90-İslam Dayan
91- Ercan Bolkan
92- Nurettin Kılıç
93- Ercan Kanarya
94- Mazlum Dolançay
95- Ömer İpek
96- Mürsel Keklik
97- Nevzat Az
98- Veysel Demirel
99- Rahmi Gür
100- Vedat Canlı
101- Seyfi Öner
102- Ömer Burak
103- Veysel Sanca
104- Sezer Oytar
105- Yunus Toruntay
106- Ümit Kurt
107- Cahit Arslan
108- Hasan Demir
109- Yüksel Negiş
110- Mustafa Özen
111- İrfan Delen
112- Necip Özer
113- Volkan Erdem
114- Aydın Orhan
115- Hamza Pülat
116- Mehmet Cemal Karaboğa
117- Özgür Öz
118- Mehmet Şakir Baysal
119- Kenan Tutak
120- İbrahim Yağız
121- Abdulkadir Bayram
122- Fikret Duman
123- Enes Gürgiç
124- Yusuf İlhan
125- Harun Bayram
126- Adem Duman
127- Sami Kurt
128- Fehmi Gün
129- Hatip Naşhat
130- Akan Eren
131- İsmail Daday
132- Osman Dönmez
133- Yunus Odun
134- Burhan Karabulut
135- Seyfullah Demirtosun
136- Sedat Yavuz
137- Metin Örkmez
138- Emre An
139- Mehmet Dayan
140- Taner Yıldız
141- Hamit İşgören
142- Serkan Ağış
143- Özcan Ataman
144- Medeni Arslan
145- Fırat Can
146- Mustafa Ertaş
147- Hakan Bağlan
148- Polat Karabey
149- Bayram Duman
150- Ercan Bayhan
151- Kayhan Demir
152- İbrahim Aydemir
153- İbrahim Baydemir
154- Abdulgani Erdal
155- Serdar Maya
156- Bahattin Erdoğan
157- Murat Günçe
158- Mustafa Tanrıkulu
159- Abdulcebber Gülci
160- Yunus Emre Kocaman
161- Engin Arvas
162- Doğan Bingöl
163- Mesut Ömgün
164- Ömer Gökçek
165- Mustafa Delibaş
166- İskender Arslan
167- İsmail Bildik
168- Özcan Turan
169- Mehmet Aydın
170- Uğur Mina
171- Ramazan Tekin
172- Mesut Şayak
173- Mesut Dural
174- Sincan Yacan
175- Muharrem Avşin
176- Serhat Kadır
177- Faruk Aytan
178- Metin İşik
179- Ömer Erumar
180- Okan Kalçık

#ipekyolu belediyesi
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