İpekyolu Belediyesi’nde kura sonuçları belli oldu!

Van‘ın İpekyolu Belediyesi bünyesinde istihdam edilmek üzere işe alınacak 45 personel için kuralar çekildi. Toplamda bin 94 kişinin başvurduğu işe ilişkin mülakata çağrılacak olan 180 kişinin isim listesi belli oldu.

mülakata çağırılacak 180 kişinin isim listesi belirlendi. İpekyolu Belediyesi tarafından yapılan açıkalama bin 94 kişi arasından kura ile belirlenen 180 kişinin uygulama sınavına çağıralacağı belirtildi.

Mülakat tarihinin yeri ve zamanı ise henüz netleşmedi.

KURADA İSMİ ÇIKAN KİŞİLER:

1- Yoldaş Özdemir

2- Hakan Zeyrek

3- Ogün Tacir

4- Bünyamin Özhan

5- Zeynel Abidin Altındaş

6- Necdet Çağlan

7- Murat Siyahtaş

8-Bahattin Şüt

9- Veysel Orpak

10- Mahsun Bayhan

11- Tefik Aydındağ

12- Emrah Eraygen

13- Cezmi Nili

14- Emrah Pülat

15- Emin Güven

16- İlyas Pülat

17- Umut Dost

18- Fatih Gencer

19- Mehmet İzci

20- İlhan İşik

21- Mesut Kasap

22- Ali İhsan Aydın

23- Davut Öner

24- Servet Uçum

25- Rıdvan Ayhan

26- Ramazan Akbaş

27- İbrahim Teke

28- Turgut Maral

29- Bedri Demir

30- Hamit Akbaş

31- Müslüm Yüzkat

32- Mithat Begiç

33- İsmail Dayan

34- İbrahim Ersöz

35- Levent Varlı

36- İbrahim Kaya

37- Seyithan Yıldız

38- Ayhan Bağuç

39- Cihat Tay

40- Salih Güven

41- Sedat Öztürk

42- Malik Faydalı

43- Şükrü Dayan

44- Cihan Aydın

45- Adem Açgöz

46- Alim Kaçar

47- Fırat Şahin

48- Turhan Ateş

49- Furkan Ateş

50- Metin Kolak

51- Mehmet Okan

52- Ahmet Fidan

53- Serkan Erdemir

54- Memduh İşbilir

55- Ahmet Öveanar

56- Ergin Arslan

57- Zeki Tekin

58- Cevat Diler

59- Kemal Kaval

60- Suat Kulat

61- Alperen Talay

62- Fahrettin Gürbüzkol

63- Ayhan Alban

64- Orhan Gençer

65- Kemal Şahin

66- İsmail Demir

67- Önder Öner

68- Fırat Kaval

69- Gıyasettin Umur

70- Sedrettin Talur

71- Osman Atay

72- Sami Teker

73- Seyfullah Erçağlar

74- Volkan Budak

75- Tayyar Biçer

76- Nedim Turgay

77- Muhittin Karabulak

78- Adem Özşener

79- Burhan Çarur

80- Mehmet Bayram

81- Bülent Yalçıntaş

82- Emrah Kesgin

83- Emrah Aktaş

84- Turgut Zorlu

85- Yunus Yıldız

86- Ahmet Polat

87- Turan Varhan

88- Ferhat Akbal

89- Mirza Dayan

90-İslam Dayan

91- Ercan Bolkan

92- Nurettin Kılıç

93- Ercan Kanarya

94- Mazlum Dolançay

95- Ömer İpek

96- Mürsel Keklik

97- Nevzat Az

98- Veysel Demirel

99- Rahmi Gür

100- Vedat Canlı

101- Seyfi Öner

102- Ömer Burak

103- Veysel Sanca

104- Sezer Oytar

105- Yunus Toruntay

106- Ümit Kurt

107- Cahit Arslan

108- Hasan Demir

109- Yüksel Negiş

110- Mustafa Özen

111- İrfan Delen

112- Necip Özer

113- Volkan Erdem

114- Aydın Orhan

115- Hamza Pülat

116- Mehmet Cemal Karaboğa

117- Özgür Öz

118- Mehmet Şakir Baysal

119- Kenan Tutak

120- İbrahim Yağız

121- Abdulkadir Bayram

122- Fikret Duman

123- Enes Gürgiç

124- Yusuf İlhan

125- Harun Bayram

126- Adem Duman

127- Sami Kurt

128- Fehmi Gün

129- Hatip Naşhat

130- Akan Eren

131- İsmail Daday

132- Osman Dönmez

133- Yunus Odun

134- Burhan Karabulut

135- Seyfullah Demirtosun

136- Sedat Yavuz

137- Metin Örkmez

138- Emre An

139- Mehmet Dayan

140- Taner Yıldız

141- Hamit İşgören

142- Serkan Ağış

143- Özcan Ataman

144- Medeni Arslan

145- Fırat Can

146- Mustafa Ertaş

147- Hakan Bağlan

148- Polat Karabey

149- Bayram Duman

150- Ercan Bayhan

151- Kayhan Demir

152- İbrahim Aydemir

153- İbrahim Baydemir

154- Abdulgani Erdal

155- Serdar Maya

156- Bahattin Erdoğan

157- Murat Günçe

158- Mustafa Tanrıkulu

159- Abdulcebber Gülci

160- Yunus Emre Kocaman

161- Engin Arvas

162- Doğan Bingöl

163- Mesut Ömgün

164- Ömer Gökçek

165- Mustafa Delibaş

166- İskender Arslan

167- İsmail Bildik

168- Özcan Turan

169- Mehmet Aydın

170- Uğur Mina

171- Ramazan Tekin

172- Mesut Şayak

173- Mesut Dural

174- Sincan Yacan

175- Muharrem Avşin

176- Serhat Kadır

177- Faruk Aytan

178- Metin İşik

179- Ömer Erumar

180- Okan Kalçık