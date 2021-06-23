İpekyolu Belediyesi yeni parklar yapıyor

Van’ın İpekyolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdiği çalışmalarla ilçeye yeni parklar kazandırmaya devam ederken, Buzhane Mahallesi’nde yapımına başlanan 6 bin metrekarelik parkı ise sezona yetiştirmeyi hedefliyor.

GÜNCEL 23.06.2021, 17:46 23.06.2021, 18:13
İpekyolu Belediyesi yeni parklar yapıyor

İpekyolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, mevcut parkların bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürürken, yeni parkların yapımını da ihmal etmiyor. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Buzhane ve Halilağa mahallelerinde yapımlarına başlanan park alanlarında incelemelerde bulundu. Yeşil alan yetersizliğinin kentin önemli bir sorunu olduğunu ifade eden Başkan Vekili Aslan, “Kentimizin önemli sorunlarından birinin de yeşil alan yetersizliği olduğunu bildiğimizden, yeni park yapımları ile yeşil alan miktarını arttırmaya dönük projeler oluşturduk. Kent merkezinde, beton yığınları arasında sıkıştırılmış insanlarımızın rahat nefes alacakları park yapım çalışmalarımızı bununla sınırlı tutmuyor, kent genelinde devam ettiriyoruz. Her mahalleye park ve yeşil alan kazandırarak, özellikle çocukların doyasıya eğlenecekleri oyun alanlarının sayısını arttırmaya devam edeceğiz” dedi.

Buzhane Mahalle parkının oksijen deposu ağaçlardan ve yeşili bol bir park olacağını belirten icracı müdürlük yetkilileri, parkı kısa süre içerisinde tamamlayıp vatandaşların hizmetine sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Yetkililer, park içerisinde spor aktivitelerinin olacağı alanlar, oyun grupları, bank ve çöp kovalarının yer alacağını bildirdiler.

Kaynak: İHA

Yorumlar (2)
Tebrikler sayın kaymakamımız 8 saat önce
Çalışkan kaymakamımızın defalarca belirttikleri gibi " VAN'IN EN ÖNEMLİ SORUNLARINDAN BİRİ YEŞİL ALAN YETERSİZLİĞİDİR." Yine sayın kaymakamımızın önceki aylarda ifade ettikleri gibi "ÇİÇEKLİ'DEN ÜNİVERSİTEYE KADAR VAN GÖLÜ KIYI VE SAHİLLERİNDE SAHİL BANDI VE YEŞİL ALANLAR YAPILMALIDIR. " Sayın yöneticilerimizden, VBB, İPEKYOLU, EDREMİT VE TUŞBA Belediyelerinden sahil bandı, rekreasyon alanları, millet bahçeleri, her mahalleye yeni parklar, TOKİ sitelerine yeni parklar, üç ilçede yeni mesire ve piknik alanları bekliyoruz. Böylece şehrimizde yeşil miktarı, park sayısı, mesire ve piknik alanı sayısı olması gereken düzeye kavuşsun. Lütfen 2021 yılında Van'ın dört tarafında belirtilen hizmetler hayata geçirilsin. Mart, nisan, mayıs, haziran ayları maalesef bitti. Çalışma sezonu olarak dört ay kaldı. Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında iki yılda yapılmayanı yapalım. Halka hizmet Hakk'a hizmettir. Hizmet eden izzet bulur. Bu şehir çok şey bekliyor, inşaAllah hepsi de yapılır. Başarılar, hayırlı çalışmalar.
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Yeşil, yemyeşil bir Van 7 saat önce
OKSİJEN DEPOSU PARKLAR...ONLARCA YENİ PARK... KARADAN VE HAVADAN BAKINCA YEŞİLİ BOL BİR VAN...İŞTE O VAKİT VAN'IN YEŞİLİ VE GÖLÜN MAVİSİ BULUŞUR.
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