İpekyolu Belediyesi'nden Personel Açıklaması

Bazı gazete ve haber sitelerinin "usulsüz personel alımı" iddialarına ilişkin İpekyolu Belediyesi açıklama yaptı.

İpekyolu Belediyesi yaptığı yazılı açıklamada; "İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan V. İhsan Emre AYDIN, göreve başladıktan sonra personel alımlarıyla ilgili olarak 21.10.2021 tarihinde İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş talep ettiklerini ve bahse konu talebe istinaden ilgili müfettişlerin hizmet binasında gereken incelemelere devam ettiğini, incelemelerin bitmesine müteakip hukuki işlemlerin takip edileceğini, yapılan haberlerden bir ay önce konuyla ilgili gerekli işlemlerin başlatıldığını, alımların hukuka, usul ve şartlara aykırı olup olmadığının ancak incelemelerden sonra ortaya çıkacağı hususunu Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz ederiz." ifadelerine yer verdi.