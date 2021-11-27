İpekyolu Belediyesi'nden Personel Açıklaması

İpekyolu Belediyesi, ulusal basında çıkan haberlerle ilgili bir basın açıklaması yayınladı.

GÜNCEL 27.11.2021, 19:52
İpekyolu Belediyesi'nden Personel Açıklaması

Bazı gazete ve haber sitelerinin "usulsüz personel alımı" iddialarına ilişkin İpekyolu Belediyesi açıklama yaptı.

İpekyolu Belediyesi yaptığı yazılı açıklamada; "İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan V. İhsan Emre AYDIN, göreve başladıktan sonra personel alımlarıyla ilgili olarak 21.10.2021 tarihinde İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş talep ettiklerini ve bahse konu talebe istinaden ilgili müfettişlerin hizmet binasında gereken incelemelere devam ettiğini, incelemelerin bitmesine müteakip hukuki işlemlerin takip edileceğini, yapılan haberlerden bir ay önce konuyla ilgili gerekli  işlemlerin başlatıldığını, alımların hukuka, usul ve şartlara aykırı olup olmadığının ancak incelemelerden sonra ortaya çıkacağı hususunu Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz ederiz." ifadelerine yer verdi.

#ipekyolu belediyesi
Yorumlar (4)
ENDER 11 saat önce
İPEKYOLU BELEDİYESİNDE OLMAMIŞTIR. AMA SİZE İL BAŞKANI KAYHAN TÜRKMENOĞLU NUN YANINDA YANİ MAĞAZASINDA ÇALIŞAN NEDİM GÖKBAYRAK IN 3 KARDEŞİNE DEVLET KURUMLARINDA KADRO VERDİĞİNİ KESİN BİLİYORUM İNANMAYAN GİDİP ARAŞTIRSIN
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Sahte diplomali 13 saat önce
Sadece kendi akrabalarından başaka kimseye yaşama haki vermeyen rant ihale be ya dasa hizmet kayyum hizmetli
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Vanlı 12 saat önce
Sinan aslan ve yönetimi hizmet için değil yıkım için gelmişti adeta. İnşAllah yanlarına kalmaz. Ben adalete az da olsa inanıyorum.
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Tbt 4 saat önce
Sonuç olarak hiç bir şey olmaz
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