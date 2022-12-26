İpekyolu Belediyesi'nden işyeri denetimi

Van’ın merkez İpekyolu Belediyesi ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıda tüketebilmeleri amacıyla kuruyemiş üretim ve satışı yapan işletmeler ile baharat satışı yapılan işletmelere denetim gerçekleştirdi.

İpekyolu Belediyesi Ruhsat ve Gıda Denetim Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıda tüketebilmeleri amacıyla kuruyemiş üretim ve satışı yapan işletmeler ile baharat satışı yapılan işletmelere denetim gerçekleştirdi.

Yılbaşı öncesi denetimlerini artıran ekipler özellikle hijyen koşulları, kuruyemiş, çikolata ve şekerleme satışı yapan iş yerlerinde iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, fiyat etiketi ve ürün son kullanma tarihi konularında kontrol gerçekleştirdi. İlgili kanunlar çerçevesinde çalışmalarını sürdüren Ruhsat ve Gıda Denetimi Müdürlüğü ile zabıta ekipleri yasal hükümler çerçevesinde denetimlerine devam ederken, vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetler doğrultusunda da incelemelerini sürdürüyor.

İpekyolu Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, “Ruhsat ve Gıda Denetimi Müdürlüğü ile zabıta ekipleri vatandaşların huzuru ve sağlığı için denetimlerine titizlikle devam edecek” denildi.