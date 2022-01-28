İpekyolu Belediyesi kuşları unutmadı
Van İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü çalışanları, kuşlar için kuş yuvalarını Kent Park'taki ağaçlara astı.
İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın ve Haçiko Derneği gönüllülerinin katıldığı programda, onlarca kuş yuvası gönüllülerin eliyle ağaçlara asıldı.
Aydın, kuş yuvalarının ağaçlara asılması için yapılan programda, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü çalışanları ve Haçiko Derneği gönüllülerini gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projesinden dolayı tebrik etti.
Aydın, “Bizlerle aynı yaşam alanları içinde bulunan canlıların korunması gerekiyor.
Asılan kuş yuvaları sayesinde kış mevsiminde soğuk havaya maruz kalan kuşlar Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü çalışanları ve Haçiko Derneği gönüllüleri ile yaptıkları ahşaptan yuvalara girip barınacak ve aynı zamanda beslenebilecek.
Doğayı ve canlıları korumak amacıyla yapılan çalışmalara İpekyolu Belediyesi olarak desteğimiz her zaman sürecek. Yaptıkları bu anlamlı çalışma için arkadaşlarımı ve gönüllü derneğimizi canı gönülden kutluyorum” dedi.
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