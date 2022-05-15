İpekyolu Belediyesi gençleri unutmadı
Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, "15-21 Mayıs Gençlik Haftası" dolayısıyla gençleri unutmadı.
Belediyeye bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Van YYÜ öğrencilerine yönelik Belediye Başkan Vekili Aydın'ın talimatları ile bir dizi etkinlik düzenlendi. Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde YYÜ Öğrenci Konseyi, toplu taşıma araçlarıyla önce İpek Park getirildi.
Burada öğrenciler buz pateni pistinde doyasıya kayarak, Ters Ev de fotoğraf çektirerek keyifli dakikalar yaşadı. Ardından yemyeşil ortamı ve eşsiz güzellikleri barındıran Van Kalesi'nde öğrencilere yemek ve semaver çayı ikramında bulunuldu. Eğlencenin doruklara çıktığı gezide, öğrenciler tüm katılımcılarla birlikte yakan top, ip atlama, futbol, voleybol oynayarak halaylar çektiler. Daha sonra hep birlikte Hüsrev Paşa Camisi ve Horhor Çeşmesi'nin tarihine doğru yolculuğa çıkan öğrenciler, doğa gezisinin yanı sıra tarihi bilgilere de sahip oldular.
Etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getiren Öğrenci Konseyi Başkanı Ferhat Demir, zorlu ve sıkıcı geçen ders maratonunun arasına böylesine bir etkinlik sundukları için İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'a ve emeği geçen herkese teşekkürlerini bildirdi.
Programa İpekyolu Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Yaşin ile birlikte Gençlik ve Spor Müdürü Celal Güneş de katıldı.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|38
|84
|2. 1461 Trabzon FK
|38
|74
|3. Bodrumspor
|38
|72
|4. Sivas Belediyespor
|38
|69
|5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|38
|66
|6. Silahtaroğlu Vanspor FK
|38
|66
|7. Çorum FK
|38
|65
|8. Afjet Afyonspor
|38
|62
|9. Ankaraspor
|38
|55
|10. Somaspor
|38
|53
|11. İnegölspor
|38
|51
|12. Etimesgut Belediyespor
|38
|47
|13. Serik Belediyespor
|38
|45
|14. Sarıyer
|38
|43
|15. Diyarbekirspor
|38
|41
|16. Adıyaman FK
|38
|41
|17. Turgutluspor
|38
|37
|18. Ergene Velimeşespor
|38
|35
|19. Niğde Anadolu FK
|38
|29
|20. Kahramanmaraşspor
|38
|19
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|36
|78
|2. Fenerbahçe
|36
|69
|3. Konyaspor
|36
|64
|4. Başakşehir
|36
|61
|5. Alanyaspor
|36
|58
|6. Karagümrük
|36
|56
|7. Beşiktaş
|36
|55
|8. Antalyaspor
|36
|55
|9. Adana Demirspor
|36
|52
|10. Kasımpaşa
|36
|50
|11. Hatayspor
|36
|50
|12. Sivasspor
|36
|48
|13. Galatasaray
|36
|48
|14. Kayserispor
|37
|47
|15. Giresunspor
|36
|44
|16. Gaziantep FK
|36
|43
|17. Rizespor
|36
|36
|18. Altay
|36
|34
|19. Göztepe
|36
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|37
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|35
|67
|2. Ümraniye
|35
|67
|3. Bandırmaspor
|35
|61
|4. İstanbulspor
|35
|59
|5. Erzurumspor
|35
|58
|6. Eyüpspor
|35
|54
|7. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|8. Tuzlaspor
|35
|49
|9. Samsunspor
|35
|48
|10. Gençlerbirliği
|35
|48
|11. Keçiörengücü
|35
|48
|12. Boluspor
|35
|47
|13. Denizlispor
|35
|46
|14. Altınordu
|35
|45
|15. Adanaspor
|35
|45
|16. Bursaspor
|35
|41
|17. Kocaelispor
|35
|41
|18. Menemen Belediyespor
|35
|38
|19. Balıkesirspor
|35
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|36
|89
|2. Liverpool
|36
|86
|3. Chelsea
|36
|70
|4. Arsenal
|36
|66
|5. Tottenham
|36
|65
|6. M. United
|37
|58
|7. West Ham United
|36
|55
|8. Wolverhampton Wanderers
|36
|50
|9. Brighton
|36
|47
|10. Leicester City
|35
|45
|11. Crystal Palace
|35
|44
|12. Aston Villa
|35
|43
|13. Brentford
|36
|43
|14. Newcastle
|36
|43
|15. Southampton
|36
|40
|16. Everton
|35
|36
|17. Burnley
|35
|34
|18. Leeds United
|36
|34
|19. Watford
|36
|23
|20. Norwich City
|36
|21