İpekyolu Belediyesi gençleri unutmadı

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, "15-21 Mayıs Gençlik Haftası" dolayısıyla gençleri unutmadı.

GÜNCEL 15.05.2022, 11:32
İpekyolu Belediyesi gençleri unutmadı

Belediyeye bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Van YYÜ öğrencilerine yönelik Belediye Başkan Vekili Aydın'ın talimatları ile bir dizi etkinlik düzenlendi. Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde YYÜ Öğrenci Konseyi, toplu taşıma araçlarıyla önce İpek Park getirildi.

Burada öğrenciler buz pateni pistinde doyasıya kayarak, Ters Ev de fotoğraf çektirerek keyifli dakikalar yaşadı. Ardından yemyeşil ortamı ve eşsiz güzellikleri barındıran Van Kalesi'nde öğrencilere yemek ve semaver çayı ikramında bulunuldu. Eğlencenin doruklara çıktığı gezide, öğrenciler tüm katılımcılarla birlikte yakan top, ip atlama, futbol, voleybol oynayarak halaylar çektiler. Daha sonra hep birlikte Hüsrev Paşa Camisi ve Horhor Çeşmesi'nin tarihine doğru yolculuğa çıkan öğrenciler, doğa gezisinin yanı sıra tarihi bilgilere de sahip oldular.

Etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getiren Öğrenci Konseyi Başkanı Ferhat Demir, zorlu ve sıkıcı geçen ders maratonunun arasına böylesine bir etkinlik sundukları için İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'a ve emeği geçen herkese teşekkürlerini bildirdi.

Programa İpekyolu Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Yaşin ile birlikte Gençlik ve Spor Müdürü Celal Güneş de katıldı.

#ipekyolu belediyesi
Yorumlar (0)
18
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 15 Mayıs 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 38 84
2. 1461 Trabzon FK 38 74
3. Bodrumspor 38 72
4. Sivas Belediyespor 38 69
5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 38 66
6. Silahtaroğlu Vanspor FK 38 66
7. Çorum FK 38 65
8. Afjet Afyonspor 38 62
9. Ankaraspor 38 55
10. Somaspor 38 53
11. İnegölspor 38 51
12. Etimesgut Belediyespor 38 47
13. Serik Belediyespor 38 45
14. Sarıyer 38 43
15. Diyarbekirspor 38 41
16. Adıyaman FK 38 41
17. Turgutluspor 38 37
18. Ergene Velimeşespor 38 35
19. Niğde Anadolu FK 38 29
20. Kahramanmaraşspor 38 19
Takımlar O P
1. Trabzonspor 36 78
2. Fenerbahçe 36 69
3. Konyaspor 36 64
4. Başakşehir 36 61
5. Alanyaspor 36 58
6. Karagümrük 36 56
7. Beşiktaş 36 55
8. Antalyaspor 36 55
9. Adana Demirspor 36 52
10. Kasımpaşa 36 50
11. Hatayspor 36 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 36 44
16. Gaziantep FK 36 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 36 34
19. Göztepe 36 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 36 89
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Arsenal 36 66
5. Tottenham 36 65
6. M. United 37 58
7. West Ham United 36 55
8. Wolverhampton Wanderers 36 50
9. Brighton 36 47
10. Leicester City 35 45
11. Crystal Palace 35 44
12. Aston Villa 35 43
13. Brentford 36 43
14. Newcastle 36 43
15. Southampton 36 40
16. Everton 35 36
17. Burnley 35 34
18. Leeds United 36 34
19. Watford 36 23
20. Norwich City 36 21