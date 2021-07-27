İpekyolu Belediyesi'nin prestij projelerinden olan Şerefiye Mahallesi'ndeki 12 dönümlük alana inşa edilecek olan, 7 bin metrekare yeşil alana sahip, içerisinde bir çok ilki barındıran İpek Park'ta sona doğru gelindi. İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma Kontrol, Fen İşleri ve Park ve Bahçe Müdürlüğü tarafından park alanında başlatılan çalışmalar hız kesmeden sürerken, çalışmalarda da sona doğru gelindiği görüldü.

Şerefiye Mahallesi'nde yapımı süren ve içerisinde birçok ilki barındıran İpek Park'ın önümüzdeki günlerde açılması hedefleniyor. 12000 metre kare alan üzerinde inşa edilecek olan İpek Park, 430 metre yürüyüş yoluna sahip olacak ve tamamen eğlence ve kültür merkezi olarak tasarlandı.

Şerefiye Mahallesi'nde hayata geçirilecek olan ve bölgeye nefes aldıracak olan İpek Park'ta ters ev, buz pisti, oyuncak müzesi, tematik oyun parkı gibi kentte ilk kez bulunacak yapıların yanında spor alanları, engelsiz kafe ile konsept fotoğraf çekim alanları da yer alıyor.

Çizgi film karakterine ait figürlerin yer aldığı İpek Park'ta, çocuklar burada hem oyun oynayacak hem de fotoğraf çekinebilecek. Vatandaşların daha iyi vakit geçirebilmesi için kamelya ve oturma alanları İpek Park'a yer alırken, park yeşillendirme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Önümüzdeki ay tamamlanması beklenen parkın, görkemli bir törenle hizmete açılacağı ifade edildi. Van Bölge Gazetesi