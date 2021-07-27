İpek Park'ta sona doğru…

İpekyolu Belediyesi'nin kentte yeşil alanların artırılması, vatandaşların aileleriyle güzel zaman geçirebileceği ve kentin imajına renk katacak olan İpek Park'ta çalışmalarda sona doğru gelindi.

GÜNCEL 27.07.2021, 09:37
İpek Park'ta sona doğru…

İpekyolu Belediyesi'nin prestij projelerinden olan Şerefiye Mahallesi'ndeki 12 dönümlük alana inşa edilecek olan, 7 bin metrekare yeşil alana sahip, içerisinde bir çok ilki barındıran İpek Park'ta sona doğru gelindi. İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma Kontrol, Fen İşleri ve Park ve Bahçe Müdürlüğü tarafından park alanında başlatılan çalışmalar hız kesmeden sürerken, çalışmalarda da sona doğru gelindiği görüldü.

Şerefiye Mahallesi'nde yapımı süren ve içerisinde birçok ilki barındıran İpek Park'ın önümüzdeki günlerde açılması hedefleniyor. 12000 metre kare alan üzerinde inşa edilecek olan İpek Park, 430 metre yürüyüş yoluna sahip olacak ve tamamen eğlence ve kültür merkezi olarak tasarlandı.

Şerefiye Mahallesi'nde hayata geçirilecek olan ve bölgeye nefes aldıracak olan İpek Park'ta ters ev, buz pisti, oyuncak müzesi, tematik oyun parkı gibi kentte ilk kez bulunacak yapıların yanında spor alanları, engelsiz kafe ile konsept fotoğraf çekim alanları da yer alıyor.

Çizgi film karakterine ait figürlerin yer aldığı İpek Park'ta, çocuklar burada hem oyun oynayacak hem de fotoğraf çekinebilecek. Vatandaşların daha iyi vakit geçirebilmesi için kamelya ve oturma alanları İpek Park'a yer alırken, park yeşillendirme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Önümüzdeki ay tamamlanması beklenen parkın, görkemli bir törenle hizmete açılacağı ifade edildi. Van Bölge Gazetesi

#ipekyolu belediyesi #ipek park
Yorumlar (3)
YEŞİL ALANLARIMIZI VE PARKLARIMIZI ÇOĞALTALIM. 8 saat önce
Sayın kaymakamım size güveniyorum. Teşekkürler. Tabi o kocaman alanın yarıdan fazlası park alanı dışında kaldı. TOKİ'nin orada ne işi var. Neden o alanlar parka dahil edilemedi. Lütfen çevresinden geçen yolların içinde kalan alanın tamamını park ve yeşil alan yaptırınız. Her mahallede 20'şer dönümlük yeni park yaptırınız. Üç ilçemizde üç adet yüzlerce dönümlük millet bahçeleri, edremit- kampüs kıyıları boyunca yüzlerce dönümlük 10 kilometre uzunluğunda sahil bandı ve yeşil kuşak ihtiyacı var. Eski Askeri Gazino yerinin şehir merkezi için kocaman ve güzel bir park ve yeşil alan yapılmasını istiyoruz. Kültür Sarayı'nın onlarca dönümlük atıl haldeki sahasında onlarca büyük ağaç var. Oralar da park ve yeşil alan yapılıp vatandaşın istifadesine sunulabilir. Varsın mülkiyeti yine Kültür Müdürlüğünde veya Devlet Tiyatrolarında olsun. Dabbağoğlu Parkı, Ahmed-i Hani Parkı adeta dökülüyor. Yenilenmeleri gerekir. Genel olarak şehir içindeki parklara geçen yıllar gibi bakılmıyor . Parklarda kuruyan ağaçlar, sararan çimler ve etraf kirliliği oldukça yaygın. Görevliler görevlerini hakkıyla yapsa bu sonuçlar olmaz. Edremit, Tuşba ve İpekyolundaki bütün parklarda denetim şart. Mescitler berbat, lavabolar kırık ve kirli, çeşmeler kırık ve bozuk. Her yerde çöpler oluyor. Parklarımızda sık sık rastladığımız manzara bu. Milletin servetleri ilgisizlik ve ihmalle heba olmasın. Çalışanlara kesinlikle denetim ve uyarı şarttır.
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TUŞBA BELEDİYESİ 5 saat önce
TUŞBA'DAKİ 15 TEMMUZ PARKINDAN ÜNİVERSİTEYE KADAR SAHİL YOLU İLE GÖL ARASINDAKİ BATAKLIK ALANLAR TEMİZLENİP ISLAH EDİLEREK VE TEMİZ TOPRAK DOLDURULARAK YÜZLERCE DÖNÜMLÜK YEŞİL ALAN HALİNE GETİRİLMESİ GEREKEN OLDUKÇA UYGUN BİR ALANDIR.
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Edremit Eski Toki 5 saat önce
Edremit'teki Fethi Sekin Parkı her şeyiyle yenilenip sulama ve bakımını yapacak sürekli bir görevli verilmesini istiyoruz. Bir de Parkın altındaki yamaçlar asfalt yola kadar 300 dönümlük bir millet bahçesi, park ve yeşil alan haline getirilmesini istiyoruz
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