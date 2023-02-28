İnternet haber sitelerinden başvurular alınmaya başlıyor

Resmi ilan yayımlayan gazetelere ait internet haber sitelerinin resmi ilan ve reklam yayımına ilişkin başvuruları, 1 - 31 Mart 2023 tarihleri arasında alınacak. Diğer internet haber siteleri ise başvurularını 1 Nisan’dan itibaren yapabilecek.

GÜNCEL 28.02.2023, 15:48
İnternet haber sitelerinden başvurular alınmaya başlıyor

Son dönemde yapılan mevzuat düzenlemeleriyle ‘süreli yayın’ kapsamına alınarak resmi ilan ve reklam yayım sürecine dahil edilen internet haber siteleri için başvuru dönemine giriliyor. Resmi Gazete’nin 1 Şubat 2023 tarihli nüshasında yayımlanan Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği’ne göre, resmi ilan ve reklam yayınlama hakkı bulunan süreli yayınlar için başvurular 1 Mart 2023 tarihinden itibaren alınmaya başlayacak.

Buna göre; Resmi ilan yayımlama hakkı bulunan gazetelere ait internet haber sitelerinin, resmi ilan yayımlayabilmek; Resmi ilan yayınlama hakkı bulunan gazetelere ait internet haber sitelerinin, yalnız resmi reklam yayımlayabilmek; Resmi reklam yayımlama hakkına sahip gazete ve dergilerin ise mevcut haklarını internet haber siteleri üzerinden de devam ettirebilmeleri için taleplerini içeren dilekçe ile başvuru evrakını en geç 31 Mart 2023 tarihine kadar Kurum şubelerine ulaştırmaları gerekecek.

RESMİ İLAN YAYIMLAYAN GAZETELERİN İNTERNET HABER SİTELERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER

Resmi ilan yayımlama hakkı bulunan gazetelerin Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği’nin yayım tarihi olan 1 Şubat 2023’ten önce Basın İlan Kurumu’nda bildirdiği internet haber siteleri, 31 Mart 2023 tarihine kadar başvuruda bulunmak şartıyla resmi ilan yayımlama hakkı kazanacak. Bu siteler, asgari trafik zorunluluğu hariç genel ve internet haber sitelerine dair hükümleri eksiksiz yerine getirmeleri halinde, bekleme süresine tabi tutulmaksızın 1 Nisan 2023 tarihinden sonra resmî ilan yayımlayabilecek. Bu kapsamdaki internet haber sitelerinin 30 Eylül 2023 tarihinden itibaren asgari trafik şartını da yerine getirmeleri zorunlu olacak.

İNTERNET HABER SİTELERİNDE YALNIZ REKLAM YAYIMLAMAK İSTEYEN GAZETELER

Resmi ilan yayımlama hakkı bulunan gazetelerin, internet haber sitelerinde resmi reklam yayımlayabilmeleri için 31 Mart 2023 tarihine kadar müracaatta bulunmaları gerekecek. Bu kategorideki internet haber siteleri, mevzuatın ilgili bölümlerindeki yükümlülükleri yerine getirmeleri halinde bekleme süresine tabi tutulmaksızın resmi reklam yayımlama hakkı kazanabilecek. Resmi reklam yayımlama hakkı bulunan gazete ve dergilere ait internet haber siteleri ise 31 Mart 2023 tarihine kadar başvuruda bulunmak ve mevzuat şartlarını taşımak şartıyla resmi reklam yayımlama hakkı kazanabilecek.

İLK KEZ BAŞVURACAK İNTERNET HABER SİTELERİNE İLİŞKİN SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Resmi ilan yayımlama talebiyle Kuruma ilk kez başvuran internet haber siteleri, belirlenen şartları 24 ay süreyle yerine getirmelerinin ardından ilan yayımlama hakkı kazanacak. Kontenjan yerlerine dair kadro ve içerik sayılarının iki katını ve günlük asgari tekil ziyaretçi sayısının dört katını yerine getirenler ise 6 ay sonra resmi ilan yayımlayabilecek.

Resmi reklam yayımlama talebiyle başvuracak internet haber siteleri ise belirlenen şartları yerine getirmeleri ve 30 günlük bekleme süresini tamamlamalarının ardından bu hakkı kazanacak. Kuruma ilk kez başvuruda bulunacak haber siteleri için başvurular 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren alınmaya başlayacak.

DEPREMDEN ETKİLENEN İLLERDE BAŞVURU SÜRELERİ UZATILDI

28 Şubat 2023 tarihli ve 32118 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişiklikleri ile 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde internet haber siteleri için başvuru süresi 30 Haziran 2023 tarihine kadar uzatıldı.BİK

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