İnşaat Mühendisleri Odası Van Şube'sinden İmar Açıklaması
İnşaat Mühendisleri Odası Van Şubesi, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Van'ın ilk imar yönetmeliği ile ilgili açıklama yaptı.
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in önceki gün basında yer alan demeçlerine karşı bir açıklama yapan İnşaat Mühendisleri Odası Van Şubesi, kentin imarı konusunda kendilerinden bir görüş ve önerinin alınmadığını ifade etti.
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in "Şehir Plancıları Odası, Mimarlar Odası, İnşaat mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Makine Mühendisleri Odası ile Müteahhitler ve Yapsatçılar Derneği bu çalışmamıza çok ciddi katkı sundular." ifadesine karşı bir açıklama yapan İnşaat Mühendisleri Odası Van Şube Başkanı Mihail Atik, imar yönetmeliğine ilişkin bir bilgi alışverişinin yapılmadığını kaydetti.
Başkan Atik yaptığı açıklamada "Van Büyükşehir belediyesi imar yönetmenliğinin oluşması aşamasından sonuçlanana kadar geçen süreçte inşaat mühendisleri odası ile herhangi bir bilgi alışverişi yada değerlendirme söz konusu değildir." ifadesine yer verdi.
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