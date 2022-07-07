İngiltere Başbakanı Boris Johnson resmen istifa etti!

BBC ve Sky dahil olmak üzere birçok İngiliz medya kuruluşu Başbakan Boris Johnson'un istifa edeceğini duyurmuştu.

BBC Politika Muhabiri Chris Mason, "Johnson bugün Muhafazakar Parti'nin liderliğinden istifa edecek ve sonbahara kadar başbakanlık koltuğunda kalacak" açıklamasını yapmıştı.

İŞÇİ PARTİSİ LİDERİ'NDEN AÇIKLAMA

İngiltere'de muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer, Başbakan Boris Johnson'un beklenen istifasının ülke için iyi bir haber olduğunu belirterek, "Muhafazakar Parti’nin en tepedeki ismini değiştirmemize gerek yok. Uygun bir hükümet değişikliğine ihtiyacımız var. İngiltere için yeni bir başlangıca ihtiyacımız var” demişti.

HÜKÜMETTEKİ PEŞ PEŞE İSTİFALARIN SAYISI 50'Yİ AŞTI

Öte yandan, üst düzey hükümet yetkililerinin de istifaları sürüyor. Son olarak Galler Bakanı Simon Hart'ın görevini bıraktığı açıklandı. Başbakan Boris Johnson'sa baskılara rağmen istifa etmeyeceğini söyledi.

Dünkü birçok istifanın ardından, bu sabah Kuzey İrlanda Bakanı Brandon Lewis, Hazine Bakanı Helen Whately ve Güvenlik Bakanı Damian Hinds istifa etti. 50. istifa, İngiltere saatiyle 7.20 civarında Bilim, Araştırma ve Yenilik Bakanı olan George Freeman'dan geldi. Emeklilik Bakanı Guy Opperman da kısa bir süre sonra istifa etti.

Freeman, Johnson’a yönelik yazdığı sert bir istifa mektubunda, "Parlamentoya karşı şeffaflık ve samimiyet eksikliğinizin doruk noktasına ulaştınız. Geçmişte cinsel istismar iddiaları olduğunu bildiğiniz birini atamanız bardağı taşırdı.Bu, halkın güvenine ve hükümete, demokrasiye ve hukuka saygısına ve Muhafazakar Parti’nin uzun geleneğine ciddi şekilde zarar veriyor" açıklamasını yaptı.

JOHNSON DAHA ÖNCE İSTİFA ETMEYECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Bununla birlikte Johnson, dün kabinesinin kalan üyeleriyle bir araya geldi ve birçoğunun kendisini istifaya çağırdığı bildirildi. İngiltere Başbakanı dün istifa çağrılarını reddetmiş ve “mücadeleye devam etme” sözü vermişti.

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