İmamoğlu'ndan flaş adaylık açıklaması! Canlı yayında duyurdu.

6'lı Masa'nın dünkü toplantısının ardından, Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına dair kulisler hareketlendi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'dan bu konuda açıklama geldi.

Halk TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu “Yeni Bir Sabah” programına katılan İmamoğlu, "Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı diye bir mesele yok ki zaten" dedi.

İmamoğlu'nun adaylık konusundaki açıklamaları şöyle:

"Sahadaydım, döndüm. Tabii ben eve döndüğümde toplantı bitmişti. Toplantıdan sonraki süreç başlamıştı. Olan biteni basından, sosyal medyadan okuyabildim. 11:30 gibi yattım. Konuşulnları biliyorum. Kişisel olay Genel Başkanımızdan bir telefon falan almadım. İsimlerin verildiği meselesi. Genel Başkanımızın, sayın Akşener'in durumları ile ilgili süreçleri basından takip ettim.

Bütün kritik vakaların değişmesi için, düzelmesi için tek rakip var: Rejim. Bizim muhalefet olarak rejime karşı mücadele ettiğimizin farkında olmamız. Bu rejim çocuklarımızı geleceğini, yönetim anlayışımızı tehdit ediyor. İkincisi bu konu ilk defa konuşulmuyor. Dönem dönem bizim tarafta da bu tartışmalar yaşandı. İmamoğlu 16 milyonluk kentin başkanı. Bu mevzuya bizi malzeme etmeyin. İstanbul'un belediye başkanı bu mevzulardan uzak duramaz, ilgilenir. Doğru yürümesi için ilgilenir. Ben bu misyona kendini adamış bir neferim ve bu kavramı her daim kullandım. Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı diye bir mesele yok ki.. Her CHP'linin adayı Genel Başkandır.

Benim de adayım Genel Başkan'dır. 6'lı Masa'nın kararı önemlidir. Bu masa ayrılık masası değil, parçalanma masası değil. Bu masada hepimiz ant içtik. Altılı Masa'dan bir eksilmemeli, iki eksilmemeli. Burada birinin gönlü kırılıyorsa onu tamir edeceğiz. Biri kaygı duyuyorsa onu gidereceğiz."

Süperhaber