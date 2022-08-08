İkinci el araç alım satımında faaliyet gösteren 4 firmaya soruşturma

Araba fiyatlarıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Yetkili servislerden sıfır kilometre araçları satın alan, galeriler otomobilleri bekletip fahiş fiyatlara satıyorlardı. Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Yeni kanun hazırlığıyla birlikte çok konuşulacak 5 bin km sınırı geliyor. Eğer yasa çıkarsa alınan sıfır km otomobil 6 ay boyunca satılamayacak.

SIFIR OTOMOBİLLERDE 'AL - SAT' DEVRİ BİTTİ! CEZASI VAR

Gazete Pencere'den Emre Özpeynirci'nin haberine göre sıfır otomobil satışına kısıtlama geliyor. Eğer kanun geçerse, aldığınız sıfır otomobili altı ay boyunca satamayacaksınız. 6 ay ve 5 bin km kısıtlamasına uymayanlara ciddi yaptırımlar olacak.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, araç satışlarıyla ilgili araştırmanın devam ettiğini fahiş fiyatlarının önüne geçecek düzenlemelerin yakın zamanda gündeme geleceğini belirtmişti.

MİLYONLARI İLGİLENDİRİYOR! 5 BİN KM SINIRI GELECEK

Sıfır kilometre araçları aldıktan sonra bekletip aldıkları paranın çok üstünde satan firma ve kişiler bundan sonra 6 ay beklemek zorunda kalacak. Bu yapılacak düzenlemeyle birlikte fahiş fiyat artışının ve vurgunculuğun önüne geçilecek.

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