İhtiyaç sahiplerine doğal gaz desteği yapılacak!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahiplerine kömür yardımı kadar doğal gaz desteği de yapılacağını belirtti.

GÜNCEL 29.12.2021, 08:56 29.12.2021, 09:04
İhtiyaç sahiplerine doğal gaz desteği yapılacak!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yerel haber programlarının ortak düzenlediği 'Anadolu Soruyor' programına katılarak Bakanlık çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın üç gruba sosyal atama yaptığını anlatan Yanık, "Birincisi engellilerimizin kamuda istihdamı, ikincisi şehit yakınları gazilerimizin istihdamı, üçüncüsü bakımevlerinde yetişen çocuklarımızın istihdamı. Bu üç alandaki istihdamı biz yapıyoruz. Bu istihdamlarda kadroyu biz belirlemiyoruz. Her bir kamu kurumun yüzde 3 engelli çalıştırmak mecburiyeti var. Biz kurumların taleplerini topluyoruz, sonra onun atamasını gerçekleştiriyoruz. 2 bin 927 kadroya ocak ayının ilk haftasında engellilerimizin atamasını gerçekleştireceğiz. 6 bin kadro bizim Bakanlığımıza açılan kadro. Ocak ayının ilk haftası da bunun ilanına çıkmış olacağız. Tüm alanlarda alım olacak. Meslek personeli, büro personeli, yurt personeli bizim Bakanlık olarak alacağımız her alanlarda özellikle meslek mensubu alanlarında tüm kadrolarda alıma çıkıyoruz. Başvuru koşullarını taşıyan bütün vatandaşlarımız Bakanlığımızın sitesini takip etsinler. Bizim genç, çalışmaya hevesli arkadaşlara ihtiyacımız var" diye konuştu.

'SOSYAL YARDIMIN TEMEK HAREKET NOKTASI REFAHI PAYLAŞMAK'

Bakan Yanık, sosyal yardımlar konusunda şu bilgileri paylaştı:

"Şeffaf, hesap verebilir, tematik, son derece açık sosyal yardımlarımız var. Partizanlık yapamayız. Herkesin kolay ulaşabileceği bir yerde duruyoruz. Bu anlamda partizanlık asla söz konusu değil. İhtiyacı olan herkesin sosyal yardım alabileceği bir sistemiz var. Buradaki mesele olabildiğince refahın paylaşılması ve topluma yayılması. Birçok vatandaşımıza sosyal yardımda bulunuyoruz. 45 ayrı başlıkta sosyal yardım yapıyoruz. Sosyal yardımları talep odaklı olmaktan çıkarıp, arz odaklı bir şekilde yapmaya başladık. ASDEP personelimiz kapı kapı geziyor, ihtiyaçları tek tek tespit ediyor. Sunulması gereken bir hizmet varsa bunu gerçekleştiriyoruz, yapmamız gereken işlemi yapıyoruz. Yaptığımız sosyal yardımların temel hareket noktası refahı paylaşmaktır. Milletin ürettiği değeri millete dağıtmaktır."

'HEPSİ GÖZ BOYAMA'

CHP'li belediyelerin 'kara kış paketi' ile ilgili konuşan Yanık, "Samimiyetle söylüyorum; CHP’li belediyeler keşke ‘kara kış paketlerini’ verseler ama veremezler. Bunların hepsi göz boyama. Bu paketin ismi güzel görünüyor da içi boş görünüyor. Bizim yıllardır çalıştığımız konular bunlar. İstanbul’da iki dönem Meclis üyeliği yaptım. Hizmet genişliğini çok iyi bilenlerden birisiyim. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi otobüslerini millet itiyor. ‘Metronun yürüyen merdivenlerini ekonomik nedenlerle kapattık’ diye tabela koymuşlar" ifadelerine yer verdi.

'DOĞAL GAZ YARDIMI YAPACAĞIZ'

Bakanlık olarak vatandaşlara kömür yardımının yanı sıra doğal gaz yardımında da bulunacaklarını aktaran Yanık, "Sağladığımız kömür yardımı kadar doğal gaz desteği sağlamış olacağız. Evinde doğal gaz kullanıyorsa kota miktar olarak ona göre doğal gaz ücretine yardımcı olacağız. Normal şartlarda diğer sosyal yardım ödemelerinde PTT aracılığıyla ya da kart dağıtarak yardımda bulunduk. Burada fatura olduğu için ödeme noktalarıyla anlaşılır, faturayı biz mi yatırırız ya da biz mi vatandaşlara yatırırız daha netleşmedi. Ama biz bu hizmeti vatandaşımıza ulaştıracağız" dedi.

'İHMALDE BULUNURSA CEZAİ SORUMLULUK DOĞAR'

Bakan Yanık, sokak hayvanları ile ilgili son dönemde yaşanan tartışmalara ilişkin, şunları söyledi: 

"İnsan eşrefi mahlukat dedik ama hayvan, bitki, canlı, eşya bunların hepsini yaratılmış olarak kıymet veren bir toplumuz. Tarihimizde hayvana eziyet etmeyi bırakın hayvan hakkını koruyan kanunlar var. Evcil hayvanların nasıl bakılacağı, nasıl dışarı çıkarılacağını evcil hayvan bakanların çok iyi bilmesi lazım. Evcil hayvan sahipleri ihmalde bulunursa cezai sorumluluk doğar. Bu anlamda hem hukuki hem sorumluluk noktasında mahkemelerimizin de vatandaşa sorumluluğu artıracak kararları tesis etmesi kanaatindeyim."İha

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