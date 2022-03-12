İhsan Emre Aydın'dan WanHaber'e Ziyaret
İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın WanHaber'i ziyaret etti.
İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, beraberindeki İpekyolu Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Adnan Gül ile birlikte WanHaber'i ziyaret etti. Çalışmalar hakkında WanHaber Genel Yayın Yönetmeni Uğur Tunçdemir'den bilgi alan Aydın, yerel medyanın önemine değindi. 2022'nin İpekyolu için hizmet yılı olacağına vurgu yapan Aydın, kısa bir süre içinde vizyon projelerinin lansmanını yapacaklarını söyledi.
Tunçdemir ile karşılıklı görüş alışverişinde bulunan Aydın, özverili çalışmalarından dolayı WanHaber ekibini tebrik ederek başarılar diledi.
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