İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı, ülkesine dönüş yapan Suriyeli sayısını açıkladı!

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı önemli açıklamalar yaptı. Çataklı “Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı; 531 bin 326, bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı; 3 milyon 611 bin 143 kişidir.” dedi. Çataklı şöyle devam etti:

-Ekimde tüm terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 75’i PKK/KCK, 18’i DEAŞ, 1'i sol terör örgütü mensubu 94 terörist etkisiz hale getirildi

-Ekim ayında, 4 bin 777’si denizlerde olmak üzere toplam 24 bin 998 düzensiz göçmen ve 856 organizatör yakalanmıştır.

Ayrıntılar gelecek...

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