İçişleri Bakanı Soylu: Deprem bölgesinde güvenlik gücünü üçe katladık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş'tan son durumu aktarıyor.

Bakan Soylu, deprem bölgelerindeki güvenlik gücünün üçe katlandığını aktardı.

Afet bölgelerinde büyük bir krize dönüşen yağma olaylarına değinen Soylu, "Yağma ihbarlarının yüzde 99'u boş" ifadelerini kullandı.

"Yağma yok"

Süleyman Soylu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

Her alanda bu süreci nasıl sekteye uğratırım gayretinde olanlar var. Biz Kahramanmaraş’tayız. Bir yağma görmedik. Adıyaman’da bir yağma yok, Osmaniye’de yok. Ama acaba devletin bu konuda ortaya koyduğu iradeyi başka yerlerden buradan sarsabilir miyim düşüncesinde olanlar, bu dedikoduları değerlendiriyorlar ve toplumun adamında bir endişeye sevk etmek maksadıyla koymaya çalışıyorlar.

"1 güvenlik görevlisi varsa, şimdi 3 güvenlik görevlisi var"

Şu anda burada bir güvenlik görevlisi varken şimdi 3 güvenlik görevlisi var ve geçmiş periyotta olan suçlardan daha az suç var. Elbette hırsız hırsızdır fırsatını bulduysa ve vicdanı yoksa açıktaki malzemeleri alır buna da güvenlik görevlileri müdahale ediyor.

ensonhaber