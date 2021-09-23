İbrahim Tatlıses’e hapis cezası!
Yıllar önce silahlı saldırıya uğruyan İbrahim Tatlıses şimdi de ceza evine giriyor. Tatlıses hakkında öyle bir iddia var ki duyanlar inanmadı.
Yıllar önce silahlı saldırıya uğruyan İbrahim Tatlıses şimdi de ceza evine giriyor. Tatlıses hakkında öyle bir iddia var ki duyanlar inanmadı.
36 yaşındaki Fulya Akbay Toprak’a küfür ettiği gerekçesiyle cezaya çarptırılan Tatlıses’ten bu konuyla ilgili açıklama.
Patronunun kendisini tehtit ettiği gerekçesiyle mahkemeye başvuran Fulya Akbay Toprak hakkında İbrahim Tatlıses ’’Şirket işlerini müşteki Fulya Akbay Toprak ile diğer çalışanlara emanet etmiştim. Ancak şirkette usulsüzlükler yaşandığını öğrendim. İşlerime son verdim. Söz konusu mesajlar bana ait değildir. ‘’ dedi İbrahim Tatlıses ‘Hakaret’ suçundan 740 lira adli para cezası ve ‘TEHDİT’ suçundan ise 2 ay 15 gün hapis cezası verilmesine hükmetti.
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