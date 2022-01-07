Husumetli aileler barıştırıldı
Van'ın Bahçesaray ilçesinde bulunan husumetli iki aile barıştırıldı. Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas'ın öncülüğünde iki aile barıştı.
İlçeye bağlı Güneyyamaç İmamlı Mezrasında Bozbay ve Lale aileleri arasında çıkan kavga sonucu başlayan husumetin sona erdirilmesi için Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas ve İlçe Başkanı Cumali Sabırlı’nın girişimleri sonucu barış töreni düzenlendi. Burada Başkan Arvas’ın konuşmasının ardından husumetin barışla sonuçlanması, ilçe halkı tarafından sevinçle karşılandı.
Husumetin barışla sonuçlandırılmasının çok anlamlı olduğunu ifade eden ilçe halkı, barışa vesile olan Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas başta olmak üzere İlçe Başkanı Cumali Sabırlı ve emeği geçen herkese teşekkür ettiler.İHA
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