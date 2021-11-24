Hobi Malzemeleri İçin Ritzz.net’i ziyaret edin

Hobi malzemeleri arasında ahşap ürünler sahip olduğu doğal ve kaliteli dokusu ile elde edilen ürünlere farklı bir hava katmakla, aynı zamanda doğal içeriği ile insan sağlığına da uygun bir seçenek olarak değerlendirilmektedir. Bu açıdan bebek ürünleri de dahil olmak üzere ahşap malzemeler kullanılarak yapılan ürünler, hobi faaliyetlerinin birbirinden farklı zevk ve tasarımla en güzel sonuçların ortaya çıkmasını sağlıklı bir şekilde sağlamaktadır.

Ahşap hobi malzemeleri kullanılarak ahşap boncuk, ayna tasarımı, dekoratif duvar ve kapı süsü, bebekler için emzik askısı ve diş kaşıma aparatı, tarak, çerçeve gibi çok fonksiyonlu el işi ürünler yapmak son derece kolaydır. Ritzz ile başvurulabilecek yardımcı malzemeler sayesinde ahşap boyama malzemeleri geniş bir ürün seçeneği ile bağımsız tasarım yapmak isteyen hobi severlerin beklentilerini karşılamaktadır. Boyama tekniği kullanılarak ahşabın işlenmesi sonucunda farklı teknikler kullanılarak birbirinden yaratıcı ürünlerin ve tasarımların ortaya çıkması son derece kolay ve ekonomiktir. Örneğin makrome işinden bir ayna yapmak istediğinizde sitemizde bulunan ayna iskeleti üzerinden kendi tasarımlarınızı yapmak oldukça basit olacaktır. Bunun için gerekli olan yalnızca ayna iskeleti, makrome ip ve boyama malzemeleri olacaktır. Gerek fiyat gerek malzeme kalitesi olarak sizleri yormayacak bu seçenekler ile kendi evinizin, ofisinizin tasarımcısı olabilmeniz ise bir adım uzağınızdadır.

Hobi Malzemeleri | Kasnak

Makrome işlemi için kumaş yerine makrome ip çeşitleri kullanıldığından kasnak kullanımı da alışılmışın dışında gerçekleşmektedir. Buna göre makrome için kasnak kullanımı hem şekil hem de boyut olarak değişebilmektedir. Makrome işi için kasnak kullanımı, çeşitli şekillerin üretilebilmesi için önemlidir. Örneğin kapı süsü, nazar boncuğu, damla, kar tanesi, yıldız, rüya kapanı, lotus çiçeği ya da yaprak gibi olabildiğince çeşitli kasnak modelleri ile istenen el işi makrome yöntemi ile üretilebilmektedir.

Kasnak modelleri ve çeşitleri bu kadar artmışken kasnak fiyatları da bu değişkenlere bağlı olarak farklılaşabilmektedir. Kasnak fiyatlarındaki bu değişkenlik ayrıca boyut, kullanılan malzeme ve kasnak çeşidine göre de değişebilmektedir. Ancak kasnaklar için ortalama fiyat, 5 TL ile 80 TL aralığında değişebilmektedir. Bu fiyatlar aralığında yer alan kasnakların bazıları işleme yapıldıktan sonra yeniden kullanılabildiği için oldukça ekonomik ve bütçe dostu bir tercih sunmaktadır.