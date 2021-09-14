Hizmet-İş Sendikası delege seçimlerini Efeoğlu kazandı

Van'ın başarılı sendikacılarından olan HAK-İŞ Van İl Başkanı ve önceki dönem Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanı Abdullah Efeoğlu, yapılan delege seçimleri sonucunda 55 delegenin desteğini alarak şube seçimine bir adım önde girecek.

Ocak 2021 tarihinde kendi isteğiyle şube başkanlığı görevini bırakan Efeoğlu, Ekim ayında yapılması planlanan Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanlığına işçilerin talebi üzerine yeniden başkan adaylığını bırakmıştı.

Görevi bırakmasıyla birlikte özellikle Belediyelerde görevli işçiler tarafından yeniden göreve gelmesi konusunda taleplere cevap verdi. 'Aday olamaz' dedikleri Efeoğlu, 'İşçiyi yalnız bırakamam' diyerek, yeniden adaylığını bırakarak yarışta bende varım dedi.

Seçim öncesi belirlenen delege seçimlerinde işçinin gücünü de arkasına alan Efeoğlu, delege seçimleri sonucunda şube başkanlığına adeta göz kırptı.

Delege seçimlerini sosyal medya hesaplarından anbean paylaşan Efeoğlu, kendisine güvenip tercih eden ve etmeyen tüm işçilere teşekkür mesajı paylaştı.

Efeoğlu paylaşımında; 'Diğerleri' diye ifade ettiği rakipleri tarafından paylaşılan delege rakamlarının gerçek dışı olduğunu ve karşılaştırma yaptıklarında rakamların gerçek rakamlarla birbirini tutmadığını söyledi.

Son sözü işçinin diyeceğinin altını çizen Başkan Efeoğlu, "biz gerçek rakamları kamuoyuyla paylaşıyoruz. İşçi kardeşlerimiz tüm algıları boşa çıkarmıştır, çıkaracaktır. Şuan da daimi delegeler dışındaki sonuç 55-51 lehimize sonuçlanmıştır. Bizlere güvenerek yeniden tercih ettikleri için tüm işçi kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bu seçimde kazanan sadece işçi kardeşlerimiz olacaktır. Hayırlı olsun" dedi.