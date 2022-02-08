Hızır orucu ne zaman tutulur? Kimler tutulabilir? 2022
Şubat ayının gelmesiyle beraber hızır orucu tutmak isteyenler hangi gün tutulacağını araştırıyor. Peki hızır orucu ne zaman tutuluyor? Kimler tutabilir?
Hızır Orucu, Alevi inancına özgü bir oruçtur. Alevi vatandaşlar tercihleri doğrultusunda Ramazan ayında oruç tutmuyor ise, genellikle her yıl Şubat ayının ikinci perşembe günü Hızır günü sayıldığından, salı, çarşamba ve perşembe günleri oruç tutarlar ve bu oruca Hızır orucu denir. Hızır günü sayılan Perşembe gününde kurbanlar kesilir, lokmalar dağıtılır. Perşembe gecesi ziyaretlerinde mumlar yakılır.
HIZIR ORUCU NE ZAMAN, KİMLER TUTABİLİR 2022?
Hızır orucu, Hızır gününden 2 gün ve ya 1 gün önce tutulur. Dileyen Hızır gününe kadar orucunu tamamlayabilir. Hızır günü 2022 yılında Perşembe gününe denk gelmektedir. Bu orucun en büyük amacı amacı, en zor zamanlarda birlik olup insanlar arasında dayanışmayı arttırmaktır.
Rivayetlere göre; Hz. Ali ve Hz. Fatıma’nın oğulları İmam Hasan ve İmam Hüseyin bir gün çok hasta olur. Çocuklar hastalıkla cebelleşirken, evin kapısını yoksul görünümde biri çalar. Bu kişi aslında Hızır'dır ve çocuklara çok iyi gelir, şifa verir. O gün bugündür, Hz. Ali çocukları iyileştiği için 3 gün boyunca şükretmek için oruç tutar. Böylelikle, Alevi inancında oruç artık bir gelenek haline gelir. Zorunlu değildir, ancak Alevi inancında olan vatandaşlar bu günde oruçlarını tutarlar.
Hızır günlerinde, kurbanlar kesilir, lokmalar dağıtılır. Belirttiğimiz gibi, bu gün aslında dayanışma ve paylaşma günüdür.
Kaynak:bölge gündem
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|23
|18
|19. Kahramanmaraşspor
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|13
|20. Niğde Anadolu FK
|23
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|24
|57
|2. Konyaspor
|23
|48
|3. Adana Demirspor
|24
|40
|4. Alanyaspor
|24
|39
|5. Başakşehir
|23
|37
|6. Fenerbahçe
|24
|37
|7. Beşiktaş
|24
|37
|8. Hatayspor
|24
|36
|9. Gaziantep FK
|23
|35
|10. Kayserispor
|24
|34
|11. Karagümrük
|24
|33
|12. Sivasspor
|24
|31
|13. Galatasaray
|24
|28
|14. Kasımpaşa
|24
|27
|15. Göztepe
|24
|27
|16. Giresunspor
|24
|26
|17. Antalyaspor
|24
|25
|18. Rizespor
|24
|22
|19. Altay
|24
|21
|20. Ö.K Yeni Malatya
|23
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|22
|48
|2. Ümraniye
|22
|45
|3. Erzurumspor
|22
|41
|4. Bandırmaspor
|22
|39
|5. Eyüpspor
|21
|37
|6. İstanbulspor
|21
|36
|7. Samsunspor
|21
|34
|8. Adanaspor
|22
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|22
|28
|10. Boluspor
|20
|27
|11. Tuzlaspor
|21
|27
|12. Keçiörengücü
|22
|27
|13. Menemen Belediyespor
|22
|26
|14. Gençlerbirliği
|22
|26
|15. Kocaelispor
|22
|24
|16. Bursaspor
|21
|23
|17. Altınordu
|22
|22
|18. Denizlispor
|22
|20
|19. Balıkesirspor
|21
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Watford
|21
|15
|19. Newcastle
|21
|15
|20. Burnley
|19
|13