Hıdırellez Caddesi Yenilendi
Van Büyükşehir Belediyesi, Tuşba ilçesinde bulunan 2 kilometrelik Hıdırellez Caddesi’nde asfalt serimine başladı.
Van Büyükşehir Belediyesi, daha konforlu ulaşım için kentteki yol ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca Akköprü Mahallesi’nde bulunan yaklaşık 2 kilometrelik Hıdırellez Caddesi’nde asfalt çalışmalarına başlandı. Defterdarlık Caddesi ile İpekyolu Caddesi arasında bağlantı yolu görevi gören ve yoğun bir trafik yüküne sahip olan cadde, 2013 yılında asfaltlanmıştı. Asfaltı yıpranan caddede altyapı eksiklikleri giderilerek, kaldırım onarım çalışması ve asfalt sökümü yapıldı. Ardından sıcak asfalt serimi yapılan caddedeki çalışmaların 2 günde tamamlanması planlanıyor.
Ayrıca ilçe belediyesi sorumluluğunda olan yaklaşık 500 metrelik Hıdırellez Caddesi-Otogar bağlantı yolu da çalışma kapsamında asfaltlanarak yenilenecek.
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