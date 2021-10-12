Hepsiburada'nın İndirim Günleri Ne Zaman? Hepsiburada'nın İndirim Günleri Başladı Mı?

Alışverş tutkunları tarafından sıklıkla tercih edilen güvenilir ve uygun fiyatlı hepsiburada alışveriş sitesi indirim günleri başladı mı? Hangi günlerde indirimler geçerli olacak? İndirim günleri hangi tarihler arasında geçerli olacak alışveriş tutkunlarının bu sorularına haberimizde yer verdik.

Hepsiburada indirim günleri ne zaman 2021? İşte hepsiburada fenomenler indirim günleri tarihi

HEPSİBURADA İNDİRİM GÜNLERİ NE ZAMAN 2021?

Hepsiburada sosyal medya fenomenleriyle gerçekleştirdiği hepsiburada indirim günleri 10 Ekim'de başladı.

Hepsiburada indirim günleri 10- 14 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak.

HEPSİBURADA KİMİN?

Hepsiburada.com, 1998 yılından beri faaliyette olan, yalnızca İnternet üzerinden hizmet veren alışveriş sitesidir.

2011, 2012 ve 2013 yıllarında Türkiye’nin en sevilen markası, 2013 yılında ise Yılın E-ticaret sitesi seçilmiştir ve internet sitesi aylık 100 milyondan fazla ziyaret almaktadır.

İstanbul, Şişli'de yönetim merkezi ve Kocaeli, Gebze'de 100.000 m2 alana sahip bir operasyon merkezi bulunmaktadır.

Tüm hizmetler bu merkezden sağlanmaktadır. Şirket 5000'den fazla tedarikçi firma ile çalışmaktadır.

kaynak:türkgün