Hellovillam: Tatil Villası Kiralarken Yetki Belgesine Dikkat

Tatil için villa kiralama, son yıllarda birçok kişinin tercihi. Tatil villalarının sunduğu konforlu ve özgür alan içinde havuzlu, jakuzili ve denize sıfır konsept birçok kişi için eşsiz bir deneyim sunuyor. Ancak villa kiralarken en önemli konu, güvenilir villa kiralama platformu bulmak. Güvenilir villa kiralama siteleri üzerinden uygun fiyat araştırırken, kimi zaman yanlış adreslerde kendimizi bulabiliyoruz. En iyi villa kiralama sitesi olduğu iddiasıyla öne çıkan platformlarda, ilanlara ve fiyatlara bakmadan önce, yetki belgesine bakılması şart. hellovillam kurucusu Sercan Korkuç, bu konuda verdiği röportajda önemli bilgiler paylaştı.

TÜRSAB Belgesi Olması Şart

Kiralık villa arayışında ilk uğranan yerler tabii ki sosyal medya ve arama motorları. Tatil villalarının listelendiği sayfalarda, web sitelerinde karşımıza çıkan birbirinden güzel evler tatil heyecanını yaratıyor. Ancak bu platformlarda yazlık villa kiralamadan önce, TÜRSAB yetki belgesini kontrol etmek şart. Hellovillam kurucusu Sercan Korkuç, “Sosyal medyada ya da arama motorunda yer alan bu platformların bazıları yetki belgesine sahip değil. Bu da müşterilerin mağduriyet yaşaması riskini doğuruyor. Sık sık haberlere konu olan bu durumları yaşamamak için, sadece yetki belgesi olan acenteleri tercih etmelisiniz. Villa platformlarının TÜRSAB belgesi olmasına dikkat edin.” dedi. Seyahat acentesi işletme belgesi olan TÜRSAB yetki belgesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından veriliyor.

Size Hitap Eden Villayı Bulun

Tatil için yazlık villa kiralama, özellikle aile tatillerinde en iyi seçenek konumuna geldi. Son birkaç yıldır birçok kişinin tercihi olan villa tatili, sunduğu seçeneklerle otel tatiline kıyasla daha geniş bir alan sunuyor. Sercan Korkuç, villa tatilinin avantajlarını “Tabii ki pandemi sürecinde, sosyal mesafe ve hijyeni sağlamak adına otellerde, kitlesel bir turizm yerine villalar daha çok rağbet gördü. Ancak villada kalmayı cazip kılan tek bu değil. İsteyenler ailesi ile, isteyen dostlarıyla bahçeli ya da jakuzili gibi özel seçenekler sunan villalarımızda konaklayabiliyor. Tabii ki ısıtmalı, kapalı havuzlu gibi alternatifler içeren villalar sadece yaz mevsimine değil, dört mevsime hitap ediyor. Bu nedenle villa tatilini herkese öneriyoruz ve bu keyfi herkesin yaşamasını istiyoruz.” sözleri ile açıklıyor.

Villa Tatilinde En Ucuz Dönem Hangisi?

Hemen villa tatili yapmak ve bir yılın yorgunluğunu unutmak isteyen birçok kişi var. Ancak haftalık ve günlük ucuz kiralık villa bulmanın püf noktaları söz konusu. Tatil için yazlık lüks, bahçeli ve doğa içinde bir yer ararken aynı zamanda bütçenizi sarsmamak istiyorsanız, en uygun dönemde rezervasyon yapmalısınız. Hellovillam kurucusu Korkuç, bu konuyla ilgili “Turizm sezonunun pik yaptığı dönemlerde fiyatların ortalamaları yüksek oluyor. Özellikle yüksek sezon olarak adlandırılan Temmuz ve Ağustos dönemlerinde, villaların gecelik konaklama fiyatı bütçeleri aşabilir. Ucuz tatil villası arayanlar, Haziran-Eylül gibi orta sezonu tercih edebilir.” dedi.

Yüzlerce villanın listelendiği kiralık villa platformunda balayı villalarının yanı sıra, evcil hayvan kabul eden villalar bulunuyor. Geniş aileler için çocuk havuzlu villa seçeneklerine, gözden uzaktan İslami konseptli muhafazakar villalar da eşlik ediyor.

Haber: Pusula Gazetesi